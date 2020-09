Земетресение с магнитуд 6,5 край Чили

Спорт по тв днес: US Open, обиколка на Франция, мач от САЩ, плажен футбол, лека атлетика, хокей на лед

8,30 ч Тенис, US Open Eurosport 2 (пряко) 14,05 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1 (пряко) 18,00 ч Плажен футбол, Украйна – Германия MAX sport 3 (пряко) 18,00 ч Тенис, US Open Eurosport 2 (пряко) 18,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1 (пряко) 19,00 ч Лека атлетика, Диамантена лига в Лозана MAX sport 2 (пряко) 19,30 ч Плажен футбол