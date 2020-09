Иван Костов: Дъщеря ми не е продавала сграда на ЕСО

На мейла на сайта се получи писмо от Иван Костов, в което се казва:

Господин Главен редактор на в. "24 часа",

Настоявам да публикувате настоящото опровержение на статията "Бареков разкрива как Мина Костова продала на ЕСО сграда на завишена цена", публикувана на 1 септември 2020 година.

Първо. Дъщеря ми не е продавала сграда на ЕСО. Това се доказва с документи, които сте били длъжни да проверите.

Второ. Разпространявате фалшивия мит за това, че съм продал активи за 30 млрд. лева и съм обогатил олигарси. В книгата си "Свидетелства за прехода" съм доказал, че:

1. В процесът на приватизация нито съм бил продавач, нито купувач; Приватизирали са десетки публични институции и Агенцията за приватизация в чиито Надзор са участвали представители от всички парламентарни партии в 38 ОНС. Приватизирали са всички български правителства досега,

2. Приватизирани са фирми/ предприятия, а не активи. За много от тях задълженията им бяха повече от стойността на активите;

3. Доказал съм с документи и оценка, която е приета от предходното правителство на БСП и с която си служат Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Националния статистически институт, че никога не е имало производствени активи в България на сума 30 млрд. днешни лева. Оценката е за 580 млн. деноминирани лева или US$ 8203.7.

4. От тях между 1997 и 2001 година са приватизирани предприятия с активи на стойност US$ 2510.4 с пряк финансов ефект за US$ 2911.21 млн. или US$ 400.8 млн. повече от максималния очакван приход.

Възразявам с възмущение, че публикувате неистини за мен и семейството ми. Не знам, защо го правите след като съм излязъл от политиката преди 7 години. Журналистическата етика Ви задължава да потърсите позицията на другата страна, което не сте направили. Така вестникът и сайтът Ви стават рупори на невярна информация."

Иван Костов