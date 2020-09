96 са новозаразените с коронавирус, 6 са починали през последното денонощие

Композитор от наградите “Грами” написа парче за нея, то вече се върти по MTV Композиторът naBBoo, който е работил с Кайли Миноуг и е в журито на наградите “Грами”, написа парче за Поли Генова, а изпълнението се завъртя в ефира на MTV. В How we end up има още едно звездно участие и то е на авторката на текста - певицата Romy Dya