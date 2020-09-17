Навални е отровен от бутилка с вода в хотелска стая, а не на летището

Критикът на Кремъл Алексей Навални е бил отровен от бутилка с вода в хотелската си стая в сибирския град Томск, а не на летището, както се смяташе досега, предаде Ройтерс.

Информацията беше съобщена от екипа му в коментар към видеоклип, публикуван в акаунта на Навални в инстаграм, предава БТА.

Опозиционният лидер се почувства зле по време на вътрешен полет в страната миналия месец и впоследствие беше отведен в Берлин за лечение.

Според Германия той е бил отровен с нервнопаралитичното вещество Новичок. Москва твърди, че няма доказателства за отравяне.