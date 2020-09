Почина певицата Хелън Реди

Певицата Хелън Реди, която се прочу през 70-те години с хита си "I Am Woman'', възприет като химн на феминистките, почина на 78 години, съобщиха световните агенции.

"Тя бе чудесна майка, баба и изумителна жена", заявиха децата й Трейси и Джордан. "Сърцата ни са съкрушени, но ни остава утехата, че гласът й ще остане жив завинаги".

Родената в Австралия певица и актриса имаше богата на изяви кариера. Нейната версия от 1971 г. на "I Don't Know How to Love Him''от мюзикъла "Исус Христос Суперзвезда" в продължение на десетилетие бе в топ 40 на хитовете и три пъти достигна първо място.

През 1973 г. тя спечели награда "Грами" за най-добро женско вокално изпълнение за "I Am Woman''. Песента се превръща в най-големият й хит, използва се във филми и тв сериали, припомня БТА.

През 2012 г. в интервю за АП Реди посочи огромния успех на песента като една от причините да се оттегли от публичността.

"Една от причините да спра да пея бе, че веднъж ми показаха гимназиален учебник по американска история и в него имаше цял раздел за феминизма с моето име и текста на песента. Тогава си казах - Вече съм част от историята. Какво повече мога да направя? Нищо повече не мога да направя. Така че беше лесно да се оттегля".

Реди почина по-малко от три седмици след премиерата на биографичния филм за живота й "I Am Woman.''

Реди расте в семейство на родители, които работят в шоубизнеса в Мелбърн. Тя печели музикално състезание и така се озовава в САЩ, където започва кариерата й. Когато се оттегля през 90-те години, се завръща в Австралия и учи хипнотерапия. По-късно се връща в Калифорния, където през 70-те от време на време е работила в щатската служба по парковете.