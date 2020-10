Маските за лице – успешна изолация от вируса, докато чакаме ваксина

Масовото носене на предпазни средства вдига дела на заразените без симптоми от 20 на 81% и така наподобява ефекта на ваксина, показва пример от круизен кораб

"Шансът да се запазим здрави до откриването на ваксина, е да носим маски". Това каза началникът на ВМА и председател на оперативния щаб ген.Венцислав Мутафчийски в четвъртък по време на първия брифинг на НОЩ след прекъсването им през лятото. Повод за изказването му беше това, че "15% от присъстващите на брифинга журналисти не носели маските си правилно", забеляза той. В резултат той потвърди думите си за ефекта на маските с данни от проучване, публикувано в научното списание The New England Journal of Medicine. Ето какво показва то:

Докато вирусът SARS-CoV-2, причинил пандемията от COVID-19 през 2020 г., продължава своето глобално разпространение, един от стълбовете на пандемичния контрол помага в борбата със заразата. Масовото носене на маска може да помогне за намаляване на тежестта на заболяването и така да гарантира, че по-голям дял от новите инфекции ще са без симптоми. Ако тази хипотеза бъде потвърдена, универсалното маскиране може да се превърне в нещо като форма на ваксиниране, която да генерира имунитет и по този начин да забави разпространението на вируса в САЩ и другаде, докато очакваме създаването на безопасна ваксина, пише научното списание The New England Journal of Medicine.

Колко важно е носенето на маска стана очевидно през март, когато започнаха да се разпространяват доклади, описващи високите нива на отделяне на вируса SARS-CoV-2 от носа и устата на пациенти, които са били безсимптомни. Процентите на отделяне на вируси са еквивалентни на тези сред пациентите със симптоми. Носенето на маска

предотвратява

предаването

на вируса от

асимптоматично

заразени хора

Поради това американският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръча на 3 април обществеността да носи маски от плат в районите с високи нива на предаване на вируса - препоръка, която неравномерно се спазва в САЩ.

Предишни доказателства, свързани с други респираторни вируси, показват, че носенето на маска може да предпази, като блокира проникването на вирусни частици в носа и устата. Епидемиологични изследвания, проведени по целия свят - особено в азиатските страни, които свикнаха с носенето на маски по време на пандемията на ТОРС през 2003 г., предполагат, че има силна връзка между масовото носене на маски и борбата с пандемията.

Последните данни от Бостън показват, че инфекциите с вируса SARS-CoV-2 са намалели сред здравните работници, след като в края на март беше приложено задължително носене на маски в общинските болници.

SARS-CoV-2 причинява безброй клинични прояви, вариращи от пълна липса на симптоми до пневмония, остър респираторен дистрес синдром и смърт. Последните вирусологични, епидемиологични и екологични данни наложиха хипотезата, че

носенето на

маска

може да намали

тежестта на

заболяването

сред хората, които се заразят. Това е в съответствие с дългогодишната теория за вирусната патогенеза, според която тежестта на заболяването е пропорционално на количеството вируси.

От 1938 г. изследователите проучват, предимно с животински модели, концепцията за леталната доза на вируса - или дозата, при която 50% от изложените на нея умират.

С вирусни инфекции, при които имунните отговори на домакина играят преобладаваща роля в патогенеза, както е при SARS-CoV-2, високите дози вирус могат да надделеят и да нарушат регулирането на вродената имунна защита, увеличавайки тежестта на заболяването. Доказателство за концепцията за имунния ефект от умишлено нискодозово заразяване е фактът, че по-високите дози “вкаран” вирус са довели до по-тежки прояви на COVID-19 в модел на хамстер, заразен със SARS-CoV-2.

Ако концентрацията на вируса има значение при определяне на тежестта на инфекцията със SARS-CoV-2, допълнителна хипотетична причина за носенето на маски за лице е намаляването на количеството вирус, на който е изложен човекът в близост и последващата изява на заболяването. Тъй като маските могат да филтрират някои капчици, съдържащи вируси (с филтриращ капацитет според вида на маската), маскирането може да намали и количествата вирус, които инфектираният издишва.

Ако тази теория се потвърди, носенето на маски от цялото население може да допринесе за увеличаване на дела на SARS-CoV-2 инфекции, които са асимптоматични.

Типичният дял на

асимптоматични

инфекции със

SARS-CoV-2 се

изчислява на 40%

в средата на юли. Но се съобщава, че честотата на асимптоматичните инфекции е по-висока от 80% в условия с масово носене на маски за лице, което предоставя нагледни доказателства за тази хипотеза. Страните, които са въвели задължително носене на маски за цялото население, са се справили по-добре с честотата на тежки заболявания и смърт, свързани с COVID-19.

Друг експеримент симулира носене на хирургическа маска от хамстерите и показва, че с маска гризачите са по-малко склонни да се заразят. Ако все пак се инфектират, те или са безсимптомни, или имат по-леки болестни прояви от животните, които не са маскирани.

Най-очевидният начин да се намали разрушителното въздействие на Covid-19 върху обществото, е да се насърчат мерки за намаляване на предаването и на тежестта на заболяването. Но SARS-CoV-2 е силно трансмисивен - лесно се предава от човек на човек и се оказва трудно изкореним, дори в региони, които прилагат строги мерки. Усилията за увеличаване на тестването в САЩ продължават и са с променлив успех, отчасти поради скорошното нарастване на търсенето на тестове.

Надеждите за ваксина се възлагат не само за превенция на заразяването. Повечето опити за ваксини включват вторичен резултат от намаляването на тежестта на заболяването, тъй като увеличаването на дела на случаите, при които заболяването е леко или асимптоматично, ще е победа за общественото здраве.

Масовото носене на маски, изглежда, намалява процента на нови инфекции. Предполага се, че чрез намаляване на вирусното количество би се увеличил и делът на заразените, които остават безсимптомни.

При огнище в затворен аржентински круизен кораб например, където пътниците били снабдени с хирургически маски и персоналът с по-надеждните маски N95, степента на асимптоматична инфекция е била 81% (в сравнение с 20% при по-ранни огнища на круизни кораби без масово носене на маски). При две неотдавнашни огнища в американски заводи за преработка на храни, където на всички работници всеки ден се раздавали маски и се изисквало да ги носят, делът на асимптоматичните инфекции сред над 500 заразени беше 95%, като само 5% във всяко огнище имаха леки до умерени симптоми.

Процентът на смъртност в страните със задължително или принудително носене на маски за цялото население остава нисък, дори при скок на случаите след премахване на блокадите.

Въпреки опасенията относно безопасността разпространението в световен мащаб и евентуалното приемане светът има големи надежди за високоефективна ваксина. В началото на септември 34 кандидат-ваксини вече бяха на етап клинична оценка, а още стотици - в процес на разработване.

Въпреки че очакваме резултатите от изследванията, всяка мярка за обществено здраве, която би могла да увеличи дела на безсимптомните инфекции със SARS-CoV-2, може да направи инфекцията по-малко смъртоносна и да увеличи имунитета в цялото население без цената на тежки заболявания и смърт. Повторното заразяване със SARS-CoV-2 изглежда рядкост въпреки повече от 8-месечно разпространение в световен мащаб.

За да проверим нашата хипотеза, че масовото носене на маски от цялото население е една от тези стратегии, се нуждаем от допълнителни проучвания, сравняващи степента на асимптоматична инфекция в райони със и райони без универсално маскиране, смятат учените.

В крайна сметка

борбата с пандемията

ще включва намаляване

на скоростта на предаване

и тежестта на заболяването. Все повече доказателства предполагат, че носенето на маски е от полза и за двата компонента на проблема.