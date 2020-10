Уил Смит, Елън Помпео и Меган дъ Стелиън са сред номинираните за наградите "Изборът на публиката"

Актьорите Уил Смит и Елън Помпео и рапърката Меган дъ Стелиън са сред номинираните за наградите "Изборът на публиката" в категориите за кино, телевизия и музика, съобщи ЮПИ.

Актьорът Уил Смит е с номинации за филмова звезда на 2020 г. и екшън филмова звезда на 2020 г. Продукцията с негово участие "Лоши момчета завинаги" ще се съревновава за приза за екшън филм на 2020 г.

С номинации за филм на 2020 г. са "Хищни птици", "Евакуация", "Хамилтън", "Невидимия", "The Old Guard" и "Тролчета: Турнето".

Актрисата Елън Помпео е номинирана в категориите за телевизионна звезда на 2020 г. и звезда в телевизионна драма. Сериалът с нейно участие "Анатомията на Грей" е с номинации за шоу на 2020 г. и драматично шоу на 2020 г., предаде БТА.

Сред номинираните за шоу на 2020 г. са също "Това сме ние", "Последният танц", "Маскираният певец".

Рапърката Меган дъ Стелиън и поп певецът Джъстин Бийбър водят по номинации в музикалните категории с по шест на брой.

Меган дъ Стелиън е номинирана за изпълнителка на 2020 г. и за музикално видео на 2020 г. за клипа към парчето "WAP", записано в сътрудничество с Карди Би. Рапърката има по две номинации в категориите за песен на 2020 г. - за "Savage" и "WAP", и за сътрудничество - за "WAP" с Карди Би и "Savage Remix" с Бионсе.

"After Hours" на Уикенд, "High Off Life" на Фючър, "Changes" на Джъстин Бийбър, "Chromatica" на Лейди Гага, "Future Nostalgia" на Дуа Липа, "Folklore" на Тейлър Суифт, "Map of the Soul: 7" на Би Ти Ес и "YHLQMDLG" на Бед Бъни са номинирани за албум на 2020 г.

По-рано беше съобщено, че певицата и актриса Дженифър Лопес ще бъде почетена с приза "Икона".

Наградите "Изборът на публиката" ще бъдат раздадени за 46-и път на 15 ноември в Санта Моника, Калифорния. Отличията са единствените в Холивуд, които обхващат киното, музиката и телевизията и се определят изцяло от публиката.