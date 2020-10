"СпейсЕкс" изстреля ракета-носител "Фалкон" със спътници "Старлинк"

Американската компания "СпейсЕкс" изстреля ракета-носител "Фалкон 9" с тринадесетата група от шестдесет микроспътника "Старлинк", съобщи ТАСС.

Ракетата беше изстреляна от Кейп Канаверал, щата Флорида.

Първата степен на ракетата вече е използвана два пъти от компанията "СпейсЕкс". Спътниците ще бъдат изведени в орбита на височина 550 километра от повърхността на Земята, предава БТА.

Около осем минути след изстрелването, първата степен на ракетата се спусна плавно с парашути на платформата "Ъв корс ай стил лав ю" ( Of Course I Still Love You ) в Атлантическия океан.

Мрежата спътници "Старлинк" трябва да осигурят достъп до интернет за всички жители на планетата.