Еднолитровата бутилка на „Девин“ ЕАД получи награда за „Най-добър нов продукт – напитки“

„Девин“ ЕАД спечели отличието в категория „Най-добър нов продукт – Напитки“ на конкурса PROGRESSIVE AWARDS 2020. Наградата е за иновативната, елегантна и ергономична опаковка On The Go – продукт, разработен изцяло за нуждите на заетия градски потребител, който прекарва по-голямата част от деня си в движение.

С лансирането на Devin On The Go, компанията е сред пионерите в България, които осъществяват мащабно индустриално производство на бутилирана вода с асиметричен дизайн на опаковката. Освен асиметрията, която се дължи на отличаващия се „grip“ в средата, бутилката е с удобен захват, релефът по цялата площ е сведен до минимум с цел максимално семпъл дизайн. При Devin On The Go, компанията въведе иновация, като вдлъбна дъното с 1,5 см навътре към капачката, а резултатът е повече от удивителен: оформената фигура на дъното наподобява илюстрацията на Родопите върху етикета на бутилката.

Традиционно дъното на опаковката е елементът с най-малка намеса от страна на производителите, заради стабилността и формата на контейнера и от съображения за доброто съхранение на съдържанието. С лансирането на тази опаковка, компанията предлага нестандартно присъствие на рафта с бутилирана вода, където стилът до момента е по-скоро еднообразен и консервативен.

„Продуктът напълно отговаря на очакванията и търсенето на потребителите в контекста на тенденциите за удобство и здравословен начин на живот. Devin On The Go e продукт с изцяло нова, практична опаковка, която носи основното послание на марката – „от сърцето на Родопите“ – но има модерна форма, дизайн и етикет,“ сподели Любомир Георгиев, ръководител "Нови технологии и опаковки на "Девин" ЕАД.

Devin On The Go е продукт в два варианта: натурална минерална и изворна вода от сърцето на Родопите, а опаковката е с вместимост 1 литър, защото повечето активни потребители, които консумират бутилирана вода докато са навън или в движение, смятат опаковките от 1,5 л за твърде големи, а носенето на 2 опаковки от 0,5 л – за твърде неудобно. Това е потвърдено и от потребителски тест преди лансирането. От маркетингова гледна точка, разфасовката, чрез линията си на комуникация, апелира към онези потребители, които имат нестандартно мислене, както и различен стил и гледна точка към всекидневието.

Конкурсът PROGRESSIVE AWARDS има за цел да отличи успешните компании и брандове от бързооборотния бранш, които задават тенденции и допринасят година след година за развитието на индустрията и пазара, както и играят важна роля за развитието на партньорството между търговците и доставчиците.