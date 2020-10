Право на отговор от Ивайло Мирчев

От коментара, посветен на мен в “24 часа”, се разбира, че съм спрял с мой статус предложение за решение на правителството, за което се твърдеше (пак от “24 часа”), че не е правено, а именно - увеличаването на максималния осигурителен праг на 3200 лв. От статията става ясно, че съм способен с два параграфа във фейсбук да накарам правителството "да подвие опашка".

Винаги съм знаел, че социалните медии са голяма сила, но не съм и подозирал, че е възможно в рамките на 24 часа "политика", свързана с данъчно-осигурителната тежест, да бъде променена заради мое мнение, изразено в мрежата.

За тези, които не познават позицията ми, я копирам отново тук. Разчитам в бъдеще “24 часа” да популяризира безплатно и със същия ентусиазъм моите предложения, не само когато Деница Сачева се почувства вбесена от коментарите ми. А дали пък тя не предложи детски надбавки за всички, именно за да замаже този гаф? Тогава, трябва да се очаква нов материал, в който освен да се изисква благодарност към мен от "олигархията" (според автора), така и от всеки един български родител. И за да не остана неразбран, или цитиран превратно в медиите, които следят с такова внимание изявите ми, това относно детските надбавки е ирония. Знам, че ако Деница Сачева чете внимателно - няма как да не я схване.

Ето и статусите, които според "24 часа" променят правителствени решения:

Правителството обмисля ново увеличение на осигурителния доход до 3200 лв. Поредно безумие. Целта е сметката на това корупционно управление да бъде платена предимно от IT бизнеса.

В България има само един сектор, който е почти недокоснат от мутрите на ГЕРБ и компания, тъй като те не разбират нищо от тая работа и съответно не могат да управляват IT бизнес, дори да го откраднат, както вече пробват с други.

Управляващите вече 10 г. нямат и никаква заслуга за развитието на българските IT компании, но пък в последните години непрекъснато опитват да им пречат.

Новината за планираното увеличение дойде в същия ден, в който Microsoft обяви, че ще инвестира над € 1 млрд. в огромен IT проект в Гърция. Същото скоро направиха и от Tesla, както и други технологични гиганти. Да, това е същата Гърция, която е уж в много тежка икономическа криза и се управлява зле. И да, това е същата Tesla, за която от ГЕРБ твърдяха, че преговаряли за завод в България.

Отговорността на управляващите е да стимулират сектора с най-висока добавена стойност в българската икономика, който на всичко отгоре работи над 80% за износ. Вместо това те правят всичко възможно да пречат на развитието. В резултат на фригидната и некадърна политика на ГЕРБ големите технологични инвестиции отиват в страни в криза като Гърция и заобикалят България.

Тези хора нямат капацитета да управляват, нямат представа как да модернизират страната, нямат представа от нищо друго, освен да кроят корупционни схеми.

ОСТАВКА!

Десните правителства, десните политики имат за цел държавата да преразпределя по-малка част от дохода и той да остава в гражданите. Преди 2 г. "десните" от ГЕРБ повишиха максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. Днес искат да го повишат още веднъж на 3200 лв. Това се прави без дългосрочна стратегия, без оценка на ефекта, който може да предизвика подобна промяна. Увeличaвaнeтo нa пpaгa oзнaчaвa, чe xopaтa c виcoки дoxoди, вeчe щe тpябвa дa плaщaт пo-гoлeми ocигypoвки.

Ето 10 аргумента защо ново повишаване е проблем и в крайна сметка може да се окаже вредно за икономиката:

1. Основен потърпевш от ново повишаване (освен няколко хиляди държавни чиновници) ще бъде IT секторът.

2. С това предложение държавата удря тази част от бизнеса, с най-голяма добавена стойност в икономиката.

3. Около 80% от "продукцията" на IT компаниите се изнася предимно в Западна Европа, САЩ. Повишаването на този компонент влияе пряко върху тяхната конкурентоспособност.

4. Нормалната среда за развиване на бизнес включва отлична предвидимост на държавата в изискванията ѝ към компаниите. В случая подобно предложение се прави в последния момент, което е лоша практика.

5. Подобно повишаване не би било проблем, ако правителството имаше политика за развитие на IT сектора. В момента всички големи IT инвестиции заобикалят България и се реализират в съседните Гърция, Сърбия, Румъния.

6. Поредно повишаване ще влоши инвестиционният климат, ще ограничи възможностите за разширяване на дейността и в дългосрочен план е възможно приходите от осигуровки да намалеят.

7. Тази стъпка ще стимулира сивата икономика сред някои професии и може да доведе до отлив на висококвалифицирани кадри.

8. С този ход се удря най-високотехнологичният отрасъл, което дългосрочно ще има негативен ефект върху цялата икономика при внедряване на иновации, ефективност на труда и т.н.

9. Не е справедливо IT секторът, за който държавата има най-нисък принос (например обученията на специалисти се правят от и за сметка на самите фирми или организации извън системата на държавното образование) да плаща цената за липсата на реформи в системата на осигуряването.

10. Увеличението по никакъв начин не стимулира хората с по-високи доходи. Точно обратното - ще накара част от тях (и фирми и служители) да минат "на сиво".

Спецификата на IT бизнеса е такава, че ако в една страна той няма добри условия за развитие, бързо и лесно може да премести дейността си в друга. Тогава не просто няма да има по-високи вноски в НОИ, но парите за пенсии ще намалеят. Причините за това ще бъдат и в намалените приходи от износ, както и по-малкият брой заети с IT дейности, които да стимулират потреблението в България, респективно това ще има отражение и върху приходите в бюджета от данъци.

Напънът на държавата да реши проблемите на НОИ за сметка на хората с високи доходи показва неспособност на управляващите да провеждат адекватна политика. Проблемът на НОИ е как изтичат пари от него - фалшиви ТЕЛК, болнични, фалшиви пенсии, структурните недомислици около втора пенсия и Сребърния фонд.

В предизборната си агитация днешните управляващи бяха категорични, че няма да има повишаване на максималния осигурителен доход. Само за 2 г. това е на път да се случи за втори път. Откакто ГЕРБ е на власт, този компонент е увеличаван неколкократно - от 2000 лв. през 2012 г. на 3200 лв. днес. Това не е "дясна" политика. Това е демонстрация на неспособност за реформиране на тази система и поддържането ѝ на изкуствено дишане, чрез увеличение на вноските, за сметка на българите с високи доходи.