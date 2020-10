Тръмп ще бъде подложен на "медицински преглед" на живо по телевизията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще даде тази вечер първото си телевизионно интервю, след като беше заразен с коронавируса и в предаването на живо бъде подложен на нещо като медицински преглед, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Това ще се случи в шоуто "Тъкър Карлсън тунайт" в праймтайма на телевизия "Фокс нюз", съобщиха от медията. Според съобщението по време на шоуто д-р Марк Сийгъл ще извърши "медицински преглед и интервю".

Докторът по медицина Сийгъл е редовен коментатор на "Фокс нюз". Той е и автор на книга от 2008 г., в която критикува раздухваната от медиите паника заради пандемиите.

Миналия четвъртък Тръмп даде положителен резултат на тест за коронавируса. На следващия ден бе приет в болница със затруднения в дишането, но се върна в Белия дом след три нощи. Президентът приемаше експериментален коктейл от антитела и премина петдневен курс с антивирусното лекарство "Ремдесивир". Взимаше и стероиди.

Вчера Тръмп даде две телефонни интервюта за "Фокс". "Аз съм съвършен физически образец и съм съвсем млад", каза той в едното.

В интервю днес за консервативния радиоводещ Ръш Лимбо президентът каза, че съдейства за бързо одобряване на препаратите с антитела срещу коронавируса, разработени от компаниите "Regeneron Pharmaceuticals Inc" и "Eli Lilly and Co", и за доставянето им в болниците. Тръмп изтъкна положителното влияние на тези препарати в неговото лечение. Пред Лимбо той каза, че не би се възстановил, ако не беше приемал тези лекарства.