ЕС готви нови строги правила за IT гигантите

Eвропейският съюз подготвя нови, по-строги правила за големите IT компании. Институциите дори съставят списък с около 20 IT гиганта, които може да попаднат в обхвата на новите регулации, съобщава в. Financial Times.

Тези компании ще трябва да изпълняват повече критерии спрямо по-малките фирми. В списъка ще попаднат компании на базата на различни критерии, пише vesti.bg.

Те ще са пазарен дял, брой потребители, доколко други фирми зависят от платформата и т.н. Източниците на вестника не знаят кои точно са компаниите, които ще попаднат в списъка, но повечето от тях ще са американски.

Очаква се списъкът да бъде добавен към новата регулация на дигиталните услуги, чийто първи предложения ще бъдат дадени през декември т.г. Самият списък може да бъде представен по-късно.

Идеята на новите регулации е не просто да заплашват с глоби компаниите, които не спазват правилата. Целта е да се въведат и методи за принуждаване на компаниите да променят действията си на пазара, например да отворят платформата си и за конкуренти или дори да бъдат разделени на по-малки фирми.

Също така, в зависимост от размера и позицията си, някои компании ще трябва да отговарят на по-строги или допълнителни критерии за прозрачност, споделяне на данни и др. По този начин се цели компаниите да бъдат накарани по-бързо и адекватно да изпълняват регулациите, защото в повечето случаи финансовите глоби не са повод за притеснение за тях, особено за гигантите.