Любопитни факти за арктическата експедиция MOSAiC

Експедицията MOSAiC за събиране на данни от кораб, "уловен" в огромен къс арктически лед в продължение на една година, е приветствана като първата по рода си. Днешният ден бележи нейния успешен край, след като ледоразбивачът "Поларщерн" ("Полярна звезда") се завърна в пристанището в Бремерхафен, Германия, предаде ДПА.

По този повод агенцията предлага някои ключови факти и цифри за мисията:

- Пълно наименование на проекта: Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) - Мултидисциплинарна дрифтираща обсерватория за изследване на арктическия климат.

- Време за подготовка на експедицията: Десетилетие.

- Времетраене на експедицията: 389 дни.

- Начало на експедицията: 20 септември 2019 г. от норвежкия град Тромсьо в Северния полярен кръг.

- Бюджет: 140 милиона евро (165 милиона долара).

- Участници: Около 100 учени и членове на екипи пребивават на борда във всеки един от петте етапа на експедицията.

- Националности: Над 70 изследователски институции от близо 20 различни страни участват в проекта под ръководството на германския институт "Алфред Вегенер".

- Размер на леда: Когато плавателният съд започва да дрифтира, леденият къс е с приблизителни размери около 2,5 километра на 3,5 километра. На места ледената маса е с дебелина само 30 сантиметра, в сравнение с няколкото метра в центъра й. След 300 дни плаващият леден къс се свива през арктическото лято до около 1 квадратен километър и се пропуква.

- Разстояние: Ледоразбивачът "Поларщерн" дрифтира 3400 километра.

- Скорост: Дрифтиращият плавателен съд изминава до 25 километра дневно при силни ветрове и по-малко от километър в по-спокойни дни.

- Забелязани бели мечки върху арктическия лед: Над 60

- Нов рекорд: През февруари "Поларщерн" се намира само на 156 километра от Северния полюс. Никой друг плавателен съд не е достигал толкова далече на север през зимата.

- Най-ниска температура: На 10 март температурата спада до минус 42 градуса Целзий, но заради силните ветрове се усеща като минус 65 градуса Целзий.

- Полярна нощ: Слънцето не се показва над хоризонта около 150 дни.

- Оборудване: Около 70 тона оборудване е инсталирано върху ледения къс. Използвани са около 5000 метра електрически кабели.

- Измервания: В рамките на експедицията са правени измервания на дълбочина до 4,3 километра, докато въздушен балон се издига на височина 36 километра, за да събира данни за температура, влажност, посока на вятъра, скорост.

- Кораби: Шест други кораба "съдействат" на ледоразбивача "Поларщерн" за смяна на екипите и доставка на провизии.

- Самолети: Два специални самолета придружават експедицията, за да подпомагат изследванията.

- Сътрудничеството и обхватът на мисията често пораждат сравнения с Международната космическа станция (МКС) - най-скъпата и отдалечена база, изградена от човечеството.

"В действителност ние ще бъдем по-отдалечени от цивилизацията, тъй като космическата станция се намира в орбита на височина само 400-500 километра", заяви преди началото на мисията ръководителят й Маркус Рекс.

- Арктическата мисия MOSAiC е осъществена около 125 години след като норвежкият изследовател Фритьоф Нансен пръв успява да "запечата" кораба си "Фрам" в леда по време на 3-годишна експедиция до Северния полюс.

