Създадоха революционен антибиотик от отрова на оси

Американски и бразилски учени са получили токсичен протеин от отровата на азиатската оса, който убива бактерии, устойчиви на известни антибиотици, и чрез генетична модификация го прави безопасен за хората. Резултатите от изследването са публикувани в списанието „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Известно е, че много видове болестотворни бактерии са развили устойчивост към съществуващите лекарства. В същото време, според учените, бактериалните инфекции представляват около една пета от всички смъртни случаи в света. Затова учени от различни страни непрекъснато търсят нови антибактериални средства, посочва БГНЕС.

Биолози от Медицинския факултет на Университета в Пенсилвания откриха, че ключовата съставка в отровата на азиатската оса Vespula lewisii – пептидът мастопаран-L или mast-L – унищожава бактериалната мембрана, убивайки опасни патогени.

В същото време този протеин, който обикновено е безвреден за хората в малки дози, все още е доста токсичен. Той унищожава червените кръвни клетки и предизвиква алергична възпалителна реакция, която може да причини анафилактичен шок при чувствителни индивиди и дори да доведе до смърт от внезапно спадане на кръвното налягане и спиране на дишането, посочва РИА Новости.

Учените са си поставили задача да подобрят антибактериалните свойства на Mastoparan-L и да го направят безопасен за хората.

„Необходими са спешно нови антибиотици за лечение на непрекъснато нарастващия брой резистентни към лекарства инфекции, а отровите са неизползван източник на потенциални лекарства“, казва в прессъобщение на Университета в Пенсилвания Сесар де ла Фуенте, ръководител на научните изследвания и доцент в катедрата по психиатрия, микробиология и биоинженерство. “Принципите и подходите, които използвахме в това проучване, могат да бъдат приложени за разбиране на антимикробните и имуномодулиращи свойства на пептидните молекули и за създаване на нови терапии.”

Учените се надяват, че на базата на тези молекули ще бъдат създадени нови антибиотици, а също така те планират да продължат да изучават отровите, за да намерят нови кандидати за ролята на антибактериални агенти.