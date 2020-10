Кристина Лазарова: Зелената сделка е възможност за рестарт на енергетиката

България трябва да има концепция за енергийния преход, казва съоснователката на платформата Brown to Green

“Трябва да разглеждаме Зелената сделка на ЕС като възможност за рестарт и реабилитация на сектор „Енергетика". Това каза Кристина Лазарова, съосновател на платформата Brown to Green по време на международната конференция на тема „Европейската зелена сделка след COVID-19 и българският енергиен преход“. Събитието бе организирано от Института за енергиен мениджмънт, в сътрудничество с Дипломатическия институт към министъра на външните работи на България.

Според Лазарова България все още няма цялостна концепция и визия за реализирането на енергийния преход и се работи на парче. „Нямаме и план за действие. Всички участници в платформата се опитахме да направим такъв на местно ниво. Изготвихме огромен анализ и описахме датата за изход и какво се случва в Югозападния въглищен регион. В плана сме посочили как може да се трансформира регионът и възможността за преквалификация на работниците. Имаме и план какво може да се направи около местата в този регион, с възможност за ситуиране на нови производства. Разговаряли сме и с доста чуждестранни компании за възможностите на региона.“, посочи Лазарова. Тя допълни, че от платформата са споделили техния план с институциите.

Европа тръгнала по пътя на независимата енергийна ефективност, за да се удължи времето, през което могат да се използват ресурсите. Германия, Нидерландия, голяма част от държавите в Западна Европа са на изключително напреднал етап, допълни съоснователката на Brown to Green.

Държавата трябвало да използва Механизмът за финансиране на новите възобновяеми енергийни мощности, т.нар. трансфер на мощности от една държава в друга. Тя даде за пример Гърция, която е тръгнала в тази посока. „Природният газ е гориво, което може да води към панацеята, която Европа се опитва да наложи, а именно водородът.“, обясни Лазарова.

Тя посочи, че са създали платформата след редица срещи с различни департаменти в Европейската комисия, с депутати от Европейския парламент, както и с експерти от кабинета на Франс Тимерманс - еврокомисар по климатичните въпроси. Лазарова допълни, че са били потърсени от полския регион Виелкополска, който е третият по големина в страната, и заедно с Brown to Green работят по проект за трансформация на икономикатга на Виелкополск.

По време на конференцията бе разгледана темата за Зелената сделка и особеностите на българския енергиен пазар. Основните акценти на дискусията бяха справедливият енергиен преход в българските условия, въглищният сектор, каква е ролята на природния газ за изграждане на нисковъглеродна икономика, възможностите за нови технологии и ролята на научните звена.

Модератор на събитието бе деканът на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев. Участие взеха заместник-министърът на икономиката Стамен Янев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, конфедеративният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров, Антон Иванов - член на УС на „Български енергиен и минен форум“, изпълнителният директор на „Овергаз Мрежи“ Светослав Иванов, изпълнителният директор на „Агенцията за регионално икономическо развитие“ - Стара Загора Румяна Грозева, Тодор Тодоров от Националния експертен съвет при МОСВ, управляващият партньор в denkstaatt България Боян Рашев.

Партньори на събитието бяха Националната енергийна камара и гръцкият Institute of Energy for South and East Europe. Конференцията се проведе в София, в хотел „Балкан“.