Предсезонна кампания за зърнокомбайни New Holland

Специални предсезонни цени и 5 години пълно техническо обслужване на всички комбайни New Holland, закупени или авансирани до 10.12.2020 г. от ИНТЕРАГРИ България

Само до 10 декември 2020 г. всеки клиент на ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ има възможност да закупи или авансира зърнокомбайн NEW HOLLAND, като се възползва от условията на предсезоннната кампания - специални предсезонни цени, с включени 5 години пълно техническо обслужване. В допълнение, всеки закупил или авансирал комбайн NEW HOLLAND на склад, получава 5-годишна удължена гаранция от NEW HOLLAND (без самоучастие и без допълнително оскъпяване за клиента).

Нерядко при покупка на техника земедeлските стопани се фокусират само върху първоначалната инвестиция и не си дават сметка за реалната цена на техниката, в която инвестират. При покупката на техника е изключително важно да се вземе предвид, освен първоначалната инвестиция (цената, която се заплаща за покупка на машината), също и цената на техническите обслужвания, резервни части и консумативи за целия период на експлоатация на техниката. Препоръчваме на клиентите ни да правят тази оценка за период от минимум 5 години напред. Не бива да се пренебрегват също така и експлоатационните разходи за гориво, AdBlue и други консумативи. В този смисъл, избирайки доставчик на техника за стопанството си, земеделският производител избира свой дългосрочен бизнес партньор.

Водени от стратегията си да предоставяме максимална добавена стойност в обслужването на нашите клиенти, ИНТЕРАГРИ България предлага няколко ключови предимства с предсезонната кампания за поръчка на зърнокомбайни New Holland:

• Специални отстъпки, валидни само за периода на предсезонната кампания

New Holland предлага специални отстъпки за клиентите, които заявят своите машини в периода на предсезонни поръчки, който е до 10.12.2020 г. По този начин производителят, чрез официалния си партньор за страната ИНТЕРАГРИ България, предоставя възможност не само за значително спестяване, а също така и опция за индивидуална поръчка, според изискванията и спецификациите на клиента. По този начин, клиентите конфигурират машината, която им е нужна на 100% според техните необходимости.

• Удължена гаранция Service Plus за срок от 5 години или 2400 моточаса

Удължената гаранция Service Plus е разработена съвместно с NEW HOLLAND, за да предостави добавена стойност на клиента, като му осигури спокойствие и дългосрочна сигурност на инвестицията и планиране на разходите за поддръжка. В резултат на дългосрочните партньорски отношения на ИНТЕРАГРИ България и NEW HOLLAND, услугата е безплатна за клиента до края на 2020 г. и с това гарантира на собственика, че машината е обслужена по предписанието на производителя, прегледана е и се поддържа в добро състояние, което гарантира безпроблемната й работа, като същевременно спестява на клиента средства за непредвидени ремонти в целия период на гаранцията. Удължената гаранция важи за всички комбайни на склад, закупени или авансирани до 10 декември 2020 г.

• Включени технически обслужвания за 5 години или 2400 моточаса

За да гарантираме спокойствието на нашите клиенти, за всички предсезонни поръчки на зърнокомбйани, предлагаме безплатно за клиента всички технически обслужвания за период от 5 години или 2400 моточаса, което настъпи първо, като това спестява на клиентите ни разходите за техническо обслужване за този период. Не на последно място, машините обслужвани от оторизиран сервиз с оригинални резервни части запазват по-висока остатъчна стойност при продажба.

Като единствен официален вносител на NEW HOLLAND за страната, ИНТЕРАГРИ България гарантира качествено продажбено и следпродажбено обслужване в собствената търговско-сервизна мрежа на територията на цялата страна, сертифицирана по програмата за качество на обслужване TOP PARTNER на NEW HOLLAND.