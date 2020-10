Кое е най-изгодното отопление за зимата

С наближаването на студените месеци, започваме да мислим и за сметката за отопление. Колко ще платим през зимата зависи от енергийната ефективност на жилището и вида на отоплителното решение, което сме избрали. Кое е най-изгодното решение за отопление на дома е въпрос, който стои и пред собствениците на нови къщи и апартаменти.

Основните, модерни типове независими отоплителни системи, предлагани на пазара, можем да обобщим в 3 вида според типа гориво, който използват: електричество, дървесни пелети, газ.

Как да изберем и сравним цените, за да направим правилния избор и да не нарушим семейния бюджет, ще попитаме инж. Иван Любенов, част от екипа на Bosch Термотехника.

- До колко важни са тези въпроси и какво бихте посъветвали хората, които са в дилема за новото си отопление или модернизацията на старата система?

- Да, наистина това са интересни въпроси, които стоят пред много бъдещи и настоящи ползватели, но преди да преминем към видовете използвани горива и топлинни източници и тяхната ефективност, бих искал да изчистим някои фундаментални принципи и концепции, които в разговорите ми с клиенти усещам, че не са интуитивни и клиентите нямат готово решение или насока за действие. На първо място искам да акцентирам на типа жилище, условно за битовия сектор ще ги разделя на еднофамилни къщи и апартаменти. Често се случва да се сравняват двата типа жилища от клиентите – апартаменти и къщи - посредством сметки за електричество, количество гориво и т.н., но по този начин сравняваме ябълки и круши, защото има съществена разлика между топлинните загуби на двата типа сгради.

- Да, това е добро уточнение, защото все по-голяма част от населението е урбанизирано. Разкажете ни за апартаментите, които може би заемат около 70% от новите и по-често модернизирани жилища.

- В апартаментите ще акцентирам за един от по-неблагоприятните случаи, където имаме две външни фасади, всички останали ограждащи елементи на жилището граничат със съседски жилища, които от своя страна са отопляеми. По друг начин казано, ако в съседното жилище, граничещо с вашето, температурата е 20 градуса C и във вашето жилище е 20 градуса C, то между двете няма топлопреминаване или топлинни загуби. Същото важи за подовата плоча и таванската плоча в случай, че под и над вас са отопляеми площи.

- Това означава ли, че при къщата, като самостоятелна сграда, загубите са по-големи?

- Да, при еднофамилните къщи разходите са значително по-големи и причина за това е, че имате четири външни фасади, подова плоча и покрив, които граничат с външен въздух. Като обобщение разходите за отопление на къща, сравнени с апартамент, могат са в порядъка на до 50% по-високи.

- В такъв случай какви са реалностите като разходи за средностатистическия потребител в страната?

- Водейки се от масовия пазар, вече в конкретика бих дал пример за годишна консумация на апартамент с площ 70 кв.м и сравнение между няколко съвременни източници на топлина - газов кондензен котел, пелетна система и термопомпа въздух-вода. В изчисленията се вземат предвид външните изчислителни температури за всеки един ден от отоплителния сезон, по-конкретно в интервала от октомври до април месец. Стайните температури за комфортни помещения като хол, кухня, спалня са 22 градуса C, бани и тоалетни 24 градуса C, килери и неотопляеми помещения 16 градуса C. Температурните нива, които са подбрани, са на база методики за изчисляване на МРРБ, но при желание на клиентите температурите в помещенията още на проектна фаза може да са по-високи, естествено по-високата температура на обитаване води и до по-големи разходи за топлина поради повишеното топлопреминаване през ограждащите елементи.

- Добре, това са съвсем приемливи стойности и температури. Но могат ли да се постигнат с всички обсъдени видове горива и системите не са ли твърде различни, за да се направи адекватно сравнение?

- В нашето жилище от 70 кв.м с цел еднакво сравнение ще изградим отоплителна инсталация, която е подходяща за работа с пелетна камина, газов кондензен котел и термопомпа въздух-вода, т.е. оразмеряването на диаметрите на тръбопроводите и отоплителните тела ще е подходящо и за трите типа отоплителни уреди, както казахме, за да мерим ябълки с ябълки. Резултатите от изчисленията са следните на база сезонни разходи за отопление в интервала октомври-април месец:

Пелетна камина с използвано гориво дървесни пелети с енергийно съдържание 4,5 kWh/kg със средна цена 420 лв./тон - 2473,50 лв./сезон

Газов кондензен котел с цена на горивото 0,063 лв./kWh – 1682,70 лв./сезон

Термопомпа въздух-вода със средна цена на електрическата енергия от 0,21 лв./kWh – 1582,51 лв./kWh

Като обобщение бих направил няколко извода. Пелетната камина е с ниска първоначална инвестиция в порядъка между 1500 – 3000 лв., но изисква постоянна поддръжка в почистване, наблюдава се тенденция в покачване цената на дървесните пелети всяка година, нива от 320 лв./тон преди 6 години, към днешна дата средната цена е 420 лв./тон. Друг минус е променливото качество на горивото, което е предпоставка за лошо горене и евентуални повреди в съоръжението.

Термопомпата от тип въздух-вода е чудесно съоръжение, което практически е лишено от профилактики, стига да е правилно експлоатирано, но съществена роля играе началната инвестиция, която е в порядъците на 8000-12000 лева за конкретното жилище само за машината. Което, ако направим предпоставка за замяна на пелетна камина с термопомпа, срокът на откупуване би възлизал между 8 и 12 години.

Газовите котли практически са много добро решение за подобен тип жилище, защото първоначалната инвестиция за качествен газов котел е около 2500 лева, а поддръжката е минимална. През последните 10 години цената на природния газ е относително стабилна, а сегашните нива са изключително благоприятни за крайния клиент. Конкретно в Бош инвестираме доста и в развиване на техниката, достигайки 99% сезонна ефективност с котел, подвързан със смарт стаен регулатор.

- Споменахте срок за откупуване. Това е доста сериозно перо в бюджета – първоначалната инвестиция. И понеже е дългосрочна инвестиция, кое според Вас е най-изгодното отопление и при първоначалните разходи на домакинството за придобиване на съоръженията? Влияе ли това и в каква степен?

- Нека сравним експлоатационните разходи за проектоживота на съоръженията от 15 години. Тук няма да отразявам поддръжки, профилактики, а само разходите на гориво с уговорката, че цената на различните горива ще остане еднаква за 15 години.

За 15 годишния си живот пелетната система за нашия апартамент ще генерира 37 102,44 лв. при запазване на сегашната цена на пелети. Термопомпата ще има най-ниските разходи от 23 737,59 лв., но за сметка на това най-висока първоначална инвестиция, както казах в порядъка на 8 000-12 000 лева. Газовия котел е с енергийни разходи за периода от 25 240,56 лв., но за сметка на това първоначалната инвестиция е ниска - около 2500 лв. за качествен газов котел.

Ако се впуснем в хипотезата, че заменяме за конкретното жилище пелетна система с газов котел, то срокът на откупуване ще е в порядъка на 3 години, а термопомпа за отопление - близо 12 години.

- Ако бъдем честни с нашите читатели, какво е Вашето лично мнение на потребител, а не на експерт? Какво бихте препоръчали Вие лично?

- Моето лично мнение - термопомпите са страхотна технология, но за да станат конкурентни, е необходимо цената на съоръженията да се намали, това вярвам, че ще се случи на база конкурентния пазар, надявам се скоро. Технологията все още навлиза в страната ни и ще трябва време, докато пазарът узрее достатъчно за нея. Газовите котли са на такъв етап, че цената им е изключително конкурентна, цената на горивото е ниска, а разходите за поддръжка - минимални. Това ги прави идеален източник на топлина за подобен тип домакинства и не на последно място - не се отделят прахови частици и излишно замърсяване. За мен при налична газификация на района, най-изгодното решение за отопление и топла вода е природният газ и кондензната газова технология.

Изводът е: газифицираните райони са в най-изгодно положение при избора на система за отопление. Благодарим ви и се надяваме да сме били полезни на нашите читатели.