Софийският апелативен съд възобнови делото “Врана”, насрочи го за април

"Лудогорец" вече е разузнал отлично състава на ЛАСК (Линц). За това намекна временният треньор на шампионите Станислав Генчев. Разградчани гостуват на австрийския тим този четвъртък в двубой от груповата фаза на Лига Европа и ще търсят първи точки. "Гледали сме отбора на ЛАСК. Програмата е доста тежка, на всеки три дни имаме мачове

Новата звезда на "Лудогорец" Ихиньо Марин ще бъде аут от терените поне до март следващата година. Испанецът е със счупен глезен. Той се контузи при победата над "Монтана" с 3:1, като преди това отбеляза първото попадение в срещата. Марин бе спешно откаран в болница, където му е поставена диагнозата. Според лекарите той ще се нуждае от 4 месеца за