Виж какво решава кабинетът на онлайн заседанието си утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/9161788 www.24chasa.bg 27.10.2020 18:22; 24 часа онлайн     
Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка редовно правителствено заседание утре. Снимка: Фейсбук

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. 

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРИ ИНСТИТУТА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО.
Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
Внася: министърът на икономиката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.
Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЧОРБАДЖИЙСКИ И КРЪСТЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 54991/10), „КОСТОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБИ № 66581/12 И № 25054/15), „АНТОНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 58364/10), „ШЕЙТАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 42218/13) И „Y СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 41990/18).
Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.
Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ „ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110KV ЗА ОСНОВНО И РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ НА ТЯГОВА ПОДСТАНЦИЯ КРУМОВО”, ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА С ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА 160 КМ/Ч”.
Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО НА НЕДВИЖИМА ВЕЩ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД.
Внася: министърът на здравеопазването

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА КРЕДИТНА ЛИНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.
Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕ¬ПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕ-ПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪР¬ЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛ¬НАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГО¬РА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИС¬ТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛ¬СТВО ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИСТЕРС¬ТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИ¬НЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА, АДМИНИСТРИРАНЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО НА МЕЖДУНАРОД¬НОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕ¬НИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SIS).
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛО С-319/19, КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВО¬ДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД.
Внася: министърът на правосъдието

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРАНСПОРТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРОВЕДЕНА НА 21 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНА НА 6 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на финансите

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 9 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на правосъдието

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ¬КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНА НА 13 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 13 ОКТОМВРИ 2020 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2020 - 2025.
Внася: министърът на вътрешните работи

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.
Внася: министърът на икономиката

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРА¬ЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.
Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи министърът на културата

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на финансите

Други от България

Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка редовно правителствено заседание утре. Снимка: Фейсбук

Виж какво решава кабинетът на онлайн заседанието си утре

СНИМКА: eumostwanted.eu

Българин сред най-издирваните сексуални престъпници в Европа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Ройтерс

Ердоган към Борисов: Скъпи приятелю, бързо оздравяване!

Снимка община Сливен

Панаир в Сливен възмути фейсбук: Пир по време на чума

Мнения

Последно от

Последно от

Още от България

Румен Радев СНИМКА: Архив

Прессекретариатът на Радев: Финансовото министерство манипулира фактите

Пандемията предизвикала прекалена употреба на антибиотици

Пандемията предизвикала прекалена употреба на антибиотици

Кръвна плазма Снимка: Пиксабей

Стартира даряване на рековалесцентна плазма за лечение на COVID

СНИМКА: Pixabay

3 г. и 10 мес. затвор за българин, осъден за контрабанда и кражба в Италия

Директорът на университетската болница проф. Борис Богов

Клиниката по алергология на „Александровска“ става Инфекциозна

Последно от

Последно от

Актуално от

Кметът на район "Студентски" в София е с коронавирус

Кметът на район "Студентски" в София е с коронавирус

ПСР-тестът ми е положителен. Отменям всички приемни дни. Това написа във фейсбук кметът на район "Студентски" в София Петко Горанов.  "Скъпи, хора, не подценявайте това, което се случва
Илюстрация: Pixabay

Здравното министерство: 10 дни карантина и при длъжностните лица

"Във връзка с публикации в медиите, че продължителността на карантината ще бъде намалена за конкретни лица, ви информираме, че позицията на министерството на здравеопазването
Главният прокурор Иван Гешев

Столичното РЗИ постави Иван Гешев под карантина

"Столична регионална здравна инспекция ми връчи предписание за поставяне под карантина. Лекарите, медицинските работници и РЗИ са на ръба на силите си"
РЗИ – Варна търси лекари за пациенти с COVID-19

РЗИ – Варна търси лекари за пациенти с COVID-19

Регионална здравна инспекция - Варна търси лекари за работа в лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна, в структури за лечение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние
Инфекциозна е пълна догоре

Инфекциозната клиника в Пловдив пълна, 2/3 от пациентите с COVID са на кислород

Нито едно свободно легло няма в момента в инфекциозната клиника на УМБАЛ "Св. Георги". Там са настанени 76 болни. Сред тях е 12-годишно дете. То е с температура
СНИМКА: Ройтерс

Четирима съдии от ВАС са с коронавирус

Четирима съдии от Върховния административен съд са с положителен резултат за коронавирус. Това каза пред колегите си от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет председателят на съда Георги Чолаков

Последно от

Последно от

Стилизирана българска шевица е част от интериора на метростанция “Св. Патриарх Евтимий”.

Третата линия на метрото в София - най-красивата и с най-сложните метростанции

Две от най-новите метростанции на София - “НДК 2” и “Св. Патриарх Евтимий”, са изпълнени от “Джи Пи Груп” АД. И двете станции впечатляват с визията си и са едни от най-красивите по третата метролиния
Технологията при изграждането на моста преди тунел “Железница” се използва за първи път в България.

С уникална технология строят моста на Струма преди тунела "Железница"

Уникална технология за България се използва при строителството на участъка от магистрала “Струма” преди тунел “Железница”. Проектът включва изграждането на две мостови съоръжения и обслужващ път при
Правителството с брифинг за бюджета за 2021 г. (На живо)

Правителството с брифинг за бюджета за 2021 г. (На живо)

Вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев дават брифинг във връзка проектобюджета на държавата за
БГ гражданство вече няма да се взема срещу краткотрайни инвестиции

БГ гражданство вече няма да се взема срещу краткотрайни инвестиции

Възможността за получаване на българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции да отпадне. Такова предложение в Закона за българското гражданство на Министерския съвет прие днес единодушно с 18
СНИМКА: Pixabay

70% спад на световния туризъм заради мерките срещу коронавируса

Международният туризъм се е свил със 70% през първите 8 месеца на 2020 година заради мерките срещу новия коронавирус, съобщават от Световната туристическа организация (СТО) във вторник
Снимка Архив

52% от българите: Енергийно зависими сме от Русия

Над половината от пълнолетните жители на страната (52 на сто) са убедени, че България е енергийно зависима от Русия. Половината от пълнолетните жители на страната посочват

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Когато от "Армията" си тръгнат победите, след тях си заминава и треньорът. Неписаното правило отново се потвърди и наставникът на ЦСКА-София Стамен Белчев напуска клуба само няколко дни преди гостуването на "Рома" в Лига Европа. Въпросът сега е кой ще поеме отбора? "Стойчо Младенов или Любослав Пенев трябва да водят ЦСКА - категоричен е Георги

Най-добрият български сноубордист Радослав Янков се готви за поредния сезон по белите писти. 30-годишният ветеран от Чепеларе е сред най-големите имена в паралелните слаломи. Той спечели Световната купа през сезон 2015/16. През миналата състезателна година българинът завърши на 13-о място в генералното класиране

Славиша Стоянович ще намали сериозно своите финансови изисквания, за да поеме "Левски" за втори път. Той е много близо до завръщане на "Герена" след оставката на Георги Тодоров. Ръководството вече реши, че ще освободи опитния специалист от поста треньор на първия отбор. Тодоров ще остане на работа в клуба, като отново ще е част от школата

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.