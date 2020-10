Молдова няма да допуска българи. Дания затяга мерките срещу COVID-19

Молдова няма да допуска български граждани заради ръста на случаите у нас. От 26 октомври в страната е в сила нов ограничителен списък на държавите, класифицирани като „червена зона“, сред които и България.

В Молдова ще бъдат допускани само българи, които: имат виза или разрешение за пребиваване в страната; имат семейство или са на посещение с учебна цел; са служители в дипломатически и консулски представителства; са пътуващи поради здравословно състояние или са транзитно преминаващи.

Всички лица, които влизат в Молдова и идват, или са преминали транзитно през страна от „червената зона”, се поставят в 14-дневна карантина. Изключение правят пътуващи поради здравословно състояние, транзитно преминаващи, лица с дипломатически и служебни паспорти, както и студенти, обучаващи се в страната.

От 26 октомври, Дания също затегна мерките. Наред с основателна причина за влизане в страната ще бъде изискван и отрицателен тест за коронавирус, не по-стар от 72 часа, за гражданите, идващи от високорискови държави.

Датската полиция съобщени, че днес на гражданите няма да бъде отказано влизане в Дания, макар и без тест за COVID-19. Пътуващите ще трябва да попълнят медицинска декларация (Declaration of missing Medical Certificate - SARS-CoV-2 PCR testing result and intention of self-isolation), с която се задължават да се тестват в рамките на 24 часа след пристигането си, както и да се самоизолират за 48 ч. Те ще бъдат тествани безплатно в установените пунктове в страната.

Изискването за направен през последните 72 часа коронатест не обхваща лицата с адресна регистрация в граничните райони на Дания - Шлезвиг-Холщайн (Германия), Сконе, Халанд и Блекинге (Швеция) и Норвегия. Изключение правят и транзитно преминаващите през страната.