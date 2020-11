Виртуален кампус за 100 хиляди студенти на УНСС и още шест университета от ЕС

Стартира най-мащабният и амбициозен международен проект на Университета за национално и световно стопанство – създаването на Европейския университет ENGAGE.EU.

В него УНСС е заедно с шест други водещи университета: University of Mannheim, WU Vienna University of Economics and Business, Tilburg University, University Toulouse 1 Capitole, Luiss University и NHH Norwegian School of Economics.

Проектът, който е с продължителност три години и се финансира от програма Erasmus+ на Европейската комисия, предвижда създаването на съвместен виртуален кампус за 100 хиляди студенти от УНСС и другите шест висши училища. В него те ще посещават курсове в различните университети, ще могат да избират и уникални за ENGAGE.EU курсове, разработени и водени от преподаватели от най-малко от два университета, ще се обучават в съвместни специалности и ще получават диплома за съответната образователно-квалификационна степен, призната от всички университети партньори.

Част от образователните иновации по ENGAGE.EU са лабораториите, в които студентите ще могат да си сътрудничат в международен план с преподаватели, иноватори и различни организации с цел решаване на реалните проблеми на обществото с помощта на знанието. Проектът предвижда също дуални програми за обучение през целия живот, безплатни отворени курсове и множество микроквалификации, които ще осигурят по-широк достъп на различни целеви групи до мащабните образователни ресурси на ENGAGE.EU.

Подкрепата за развитието на ENGAGE.EU и на останалите 40 европейски университета от Европейската комисия е безрезервна. Това стана ясно на онлайн срещата, която комисията организира с всички ректори на тези университети. Ще бъде осигурена експертна и финансова помощ по различни програми през следващите десет години.

За финансиране на по-нататъшните действия по сближаване на дейността на седемте партньорски университета ENGAGE.EU подаде второ проектно предложение по програма Horizon 2020. Целта му е създаването на по-ефективна екосистема за научноизследователска и развойна дейност в университетите партньори. Предстои разработването на обща стратегия за научноизследователска и иновативна дейност на ENGAGE.EU, както и на планове за действие, които ще обхващат: международни отношения и финансиране на университетската мрежа; иновативни предприемачески модели; развитие на човешките ресурси; управление на данни и отворена наука; ефективни комуникации.

Стани магистър в УНСС!

10 причини да изберете водещата академична институция:

- Многообразие от над 80 утвърдени и модерни специалности в пет професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“ и „Социология, антропология и науки за културата“

- Нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и потребностите на пазара на труда

- Съвременни учебни планове

- Програми и методи на преподаване, които съответстват на световните стандарти

- Успешна реализация на випусниците

- Висококвалифицирани преподаватели, голяма част от които заемат престижни мениджърски и експертни позиции в държавното управление, неправителствения и стопанския сектор, в международни организации и други

- Активно сътрудничество с бизнеса, държавните институции и неправителствените организации при създаването на нови магистърски специалности, актуализирането на учебните планове и програми и осъществяването на образователния процес

- Модерни средства за обучение и учебна база

- Богати библиотечни фондове и информационни ресурси

- Онлайн обучение

Кога и как се кандидатства?

Подаването на документи е от 14 до 18 декември 2020 г. и от 4 до 14 януари 2021 г.

Кандидатстването е по документи и с изпит в електронен формат.