В Египет откриха над 100 непокътнати саркофази с мумии (Снимки)

Египет съобщи за откриването на древна съкровищница от над 100 непокътнати саркофази, най-голямата такава находка тази година. Запечатаните дървени ковчези принадлежат на висши служители от Късния период и Периода на Птоломеите на древен Египет, предаде БГНЕС. Те бяха открити в три гробни шахти на дълбочина 12 метра в некропола Сакара южно от Кайро. Археолозите отвориха един ковчег, за да открият мумия, обвита в погребален саван, украсен с ярко оцветени йероглифични картини. Сакара е мястото за погребения на древната египетска столица Мемфис, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Огромната находка дойде малко повече от месец, след като археолозите в района намериха 59 други добре запазени и запечатани дървени ковчези, датиращи отпреди повече от 2500 години. “Сакара все още не е разкрил цялото си съдържание. Това е съкровище”, каза министърът на антиките и туризма Халед ал Анани по време на церемонията по откриването. “Разкопките все още са в ход. Винаги, когато изпразваме гробна шахта от саркофази, намираме вход за друга.” Открити са и над 40 статуи на древни божества и погребални маски, каза той. Те ще бъдат разпределени между няколко музея в Египет, включително в музея на платото Гиза. Очаква се през следващите седмици да бъде обявено поредното откритие в необятния некропол. Археолозите също се надяват скоро да намерят древна работилница за производство на дървени ковчези за мумии, според Мустафа Вазири, генерален секретар на Върховния съвет на антиките. Египет се надява археологическите открития да стимулират туризма, сектор, който е претърпял множество сривове от въстанието през 2011 г. до днешната пандемия на коронавируса.

