Ogilvy Sofia с двама нови творчески директори

Ивелина Гичева-Николова и Иван Хадживеликов са новите творчески директори на рекламната компания Ogilvy Sofia, чиято амбиция е да променят модела на управление на творческото звено в агенцията.

„Във време на криза рекламата трябва да има още повече въображение и да разчупва още по-смело стереотипните очаквания към една рекламна агенция. Затова няма да робуваме на формати, а на едно простичко правило - “Добрата работа има една основна цел - да те развълнува. Всичко останало са оправдания”, казва Ивелина Николова.

Тя започва кариерата си преди 15 години като копирайтър в Graffiti BBDO, а година по-късно става копирайтър и заместник творчески директор в рекламна агенция "Крес". От 2013 г. е творчески директор на Tribal Worldwide София, а паралелно с това и сценарист на няколко документални филма, селектирани в редица международни фестивали.

Николова е лектор и ментор на See it. Be it. Cannes Lions Bulgaria и в рекламната академия към НБУ, жури на международни фестивали като Ad Stars, Южна Корея, Lisbon Ad Fest, Португалия, Black Sea, Грузия. Получавала е множество награди от локални и международни рекламни фестивали и е един от малкото творчески директори у нас, обслужвали голям клиент в чужбина – Telenor Унгария. С работата си за телекома екипът й успява да спечели пълния пакет от бронз, сребро и злато на фестивала Effie в Унгария.

Иван Хадживеликов се занимава с маркетинг и комуникации от 13 години. Започва в Demner, Merlicek & Bergmann и е бил част от Le Spot, New Moment New Ideas, McCann и Tribal Worldwide София. Сред клиентите в портфолиото му са M-Tel, Vivacom, Kamenitza, EKO България, IKEA, ОББ, Allianz, Overgas, TBI Bank, Toyota, Volkswagen, Nissan, Beefeater Gin London, Danone, БНТ, NOVA, bTV, Фондация Америка за България и Посолството на САЩ в България, UNHCR, награден с Grand Prix на ФАРА през 2015 г.

“Създаването на силен екип, добрата работа за стар и нов бизнес и показването на разнообразни и смислени ентрита в конкурсните формати у нас са основните ни цели, но няма да се ограничаваме само с тях – ще гледаме и отвъд границите на проекти, фестивали и клиенти. Най-важно за нас е да отворим, изпишем, изрисуваме и изснимаме нови светли страници от историята на творческата агенция с името на една от най-големите марки в нашия бранш”, казва Иван Хадживеликов.