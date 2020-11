Откриха скелети на древен римлянин и на неговия роб в Помпей (Снимки и видео) https://www.24chasa.bg/novini/article/9245917 www.24chasa.bg

Италиански археолози се натъкнаха на останки от телата на богат древен римлянин и на неговия роб при разкопки в град Помпей, затрупан от вулканичния прах на Везувий, предава Асошиейтед прес. Двамата мъже се опитвали да се спасят от изригването на вулкана преди около 2000 години. Находката била направена по време на разкопки на луксозна вила в покрайнините на древния римски град, който беше погребван от Везувий през 79 г. сл.Хр., предаде БТА. Според археолозите двамата мъже успели да се спасят от първия вулканичен прах, изхвърлен от Везувий, но станали жертва на втория пирокластичен поток, който се спуснал на следващия ден. На скелетите бяха направени гипсови отливки, благодарение на отпечатъците, оставени от тях в втвърдената пепел. Единият от скелетите е принадлежал на млад мъж на възраст между 18 и 25 години със слегнали прешлени. Предполага се, че той е извършвал тежък физически труд и най-вероятно е бил роб. Другите останки били на жител на Помпей със силно телосложение на възраст между 30 и 40 години. И двата скелета са били открити в коридор, водещ към стълбите на горния етаж на вилата

Two more bodies found at Pompeii: amazing details of their hands, fingers and curled robes.



More pics here: https://t.co/B1tFfIcGIC

Cc @lebizarreum1 pic.twitter.com/TU6xPT2a2G — Bizzarro Bazar (@BizzarroBazar) November 21, 2020

During excavations at Civita Giuliana, around 700 metres northwest of Pompeii, in the area of the suburban villa where in 2017 the servile part had been discovered along with the stable containing the remains of three harnessed horses, 2 skeletons of individuals have been found pic.twitter.com/KCuie70BI5 — Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 21, 2020