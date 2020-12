На какво да обръща внимание крайният клиент, който държи на качествено строителство

Павел завършва ВИАС в гр. София. Още от втората година започва да работи в различни архитектурни студиа, за да придобие опит в реалния живот на сградите. През 2011 година той основава собствено архитектурно студио ALL in STUDIO. На 24 октомври на официална церемония в The Royal Lancaster Hotel, Лондон , архитект Павел Янев бе отличен с наградата „Най-добър интериорен дизайн на частна резиденция 2019-2020“ за своя проект SVP House по време на European Property Awards 2019.

Преходите между интериора и екстериора в едно жилище са маркирани от невидимите на пръв поглед различни слоеве на фасадата - облицовка, топлоизолация, зидария, вътрешни мазилки и най-накрая латекс или друго декоративно покритие. Всеки един от тези материали допринася по различен начин за вътрешния комфорт на обитателите и за устойчивостта от гледна точка на екологичните стандарти.

Възниква въпросът: "Какво се случва в слоевете на фасадната конструкция? От какви материали да я изпълним и как да ги съчетаем?" Логично е да започнем със зидарията - изборът най-често е между червената тухла, която познаваме от десетилетия, и високотехнологичните блокчета от YTONG.

За нас като архитекти са важни няколко основни неща – дълготрайността на сградата, нейният красив външен вид и най-вече – щастливите обитатели!

Изискванията на всеки са различни, но с годините открихме трите елемента, които са от значение за всички хора: лесното поддържане на постоянна приятна температура през зимата и естествената прохлада през лятото, шумоизолация, която спира звуците от съседите докато си почиваме и не на последно място чувството за сигурност в собствения дом. С тези критерии избрахме и препоръчваме на нашите клиенти да изпълнят вътрешните и външните зидове на къщите си с YTONG. Продуктите на компанията сякаш са създадени, за да отговарят на нашите изисквания за комфорт, които описахме по-горе.

Нека разгледаме по отделно критериите, които ни водят при избора на материали за фасадна и вътрешна зидария.

Топлина – най-важната функция на основната фасадна конструкция е да предпази сградата от промените на външната температура. Тук материалите са от особено значение. Те трябва да имат нисък коефициент на топлопроводност, който се обозначава с гръцката буква (ламбда). Колкото по-нисък е той, толкова по-добър топлинен изолатор е материалът. В това отношение качествата на блоковете YTONG са неоспорими. Специално за външни зидарии се предлагат такива с учудващо нисък коефициент ламбда – само 0,09 W/(m•K). Къде е тайната? Порите в блоковете заемат над 80% от техния общ обем. Това ги прави от 3 до 5 пъти по-добър топлоизолатор от единичните червени тухли, както и от тухлите четворки.

Шумоизолация - в днешно време животът в голям град е стандартен начин за съществуване. Намалената дистанция до желаните места определено е удобство, но това идва със своите проблеми. Повечето жилищни сгради са постоянно изложени на шум от превозни средства, климатични инсталации, строежи, както и битова дейност на съседните. Затова ние подхождаме към този проблем още в самото начало на проектирането. Подходящият избор на блокове YTONG ни дава възможност да се справяме с вредния шум без допълнителни мерки. Разчитаме само на изолационната способност на зидарията, която е с около два dB по-висока от тази на алтернативни зидарски материали при една и съща повърхнинна плътност на стенните конструкции. Особено внимание обръщаме на преградните стени, държим те да се изпълняват от YTONG MASSIV, който ни позволява със сравнително малка дебелина на зидарията да удовлетворим високите изисквания на строителните норми.

Сигурност – за нас като проектанти тя се изразява основно в две направления: пожарозащита и сеизмична устойчивост. Тук отново прибягваме до YTONG, като сигурно средство срещу разпространението на огъня. Зидариите представляват естествени прегради по пътя на пожара. В техническо отношение техните възможности са в пъти по-големи от изискванията на нормите за жилищни сгради. Така осигуряваме защитата на човешкия живот и на имуществото в случай на инциденти. От същите съображения се ръководим и при проектирането на устойчиви на земетресение сградни конструкции, в това число и на зидариите. Като лек материал YTONG генерира по-малко земетръсно натоварване върху сградната конструкция и позволява на инженерите да овладеят сеизмичния риск. От друга страна YTONG има по-голяма дуктилност от масова използваните керамични тухли, които са много крехки. Какво представлява дуктилността? Това е способността на материала чрез пластични деформации да поглъща и преразпределя сеизмичното натоварване. Това поведение на зидариите намалява натоварването върху носещите елементи и позволява на сградата да оцелее при земетръс.

Различните продукти на YTONG можем да използваме в зависимост от разположението и функцията им в сградата - от еднослойни и комплексни стени за външни зидове (дебелини от 20 до 40 cm при необходимост), до преградни стени между стаи или самостоятелни обекти в сградата с дебелини от 12,5 до 25 cm. Нашата задача като проектанти е да подберем подходящи материали и да убедим инвеститора, че средствата вложени за енергийна ефективност, шумоизолация и физическа сигурност на обектите винаги се възвръщат.