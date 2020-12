Лавина уби скиор в Швейцария

Гуен Стефани издаде първата си нова песен от четири години, съобщи Контактмюзик. В "Let Me Reintroduce Myself" 51-годишната звезда се връща към корените си в стил ска и реге, когато беше солистка на "No Doubt". Включен е и стих от песента й "Hollaback Girl". В пресрилийз Гуен Стефани казва, че новата песен е начин да обяви, че се завръща