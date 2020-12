Почина актрисата Барбара Уиндзор

Британската актриса Барбара Уиндзор почина късно снощи в Лондон на 83-годишна възраст, съобщи Би Би Си, цитирайки съпруга на Уиндзор - Скот Мичъл. Причината за смъртта на Уиндзор е болестта на Алцхаймер, от която тя страда от 2014 г.

През 60-годишната си кариера Уиндзор се появява в повече от 50 филма, включително поредицата Carry On (1964-1977), която ѝ донася огромна популярност във Великобритания и сериала EastEnders (1994-2010 , 2013-2016). Тя също участва във филмите на Тим Бъртън, базирани на произведенията на Луис Карол „Алиса в страната на чудесата“ (Alice in Wonderland, 2010) и „Aлиса в огледалния свят” (Alice Through the Looking Glass, 2016). През 2010 г. актрисата беше наградена с ордена на Британската империя, предаде NOVA.