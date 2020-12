Учени от БАН са с публикация в едно от най-престижните списания за химия

Колектив от български учени от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките публикува обзорна статия в престижното списание Chemical Reviews, съобщиха от БАН.

Списанието се издава от Американското химическо дружество /American Chemical Society/ и е едно от най-реномираните списания, което оглавява ранглистата в областта на химията. За 2019 г. импакт факторът на списанието е 52,758.

Автори на обзорната статия Power of Infrared and Raman Spectroscopies to Characterize Metal-Organic Frameworks and Investigate Their Interaction with Guest Molecules са чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов, доц. д-р Димитър Панайотов, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Елена Иванова, доц. д-р Кристина Чакърова, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Никола Дренчев. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на метал-органични структури /MOFs/ с различни газови молекули /молекули-сонди и целеви молекули, като CO2 и H2/ посредством вибрационна спектроскопия.

Метал-органичните структури са сравнително нов клас химични съединения с възможности за фина настройка на техните свойства и с потенциално приложение в най-различни области, като адсорбция, катализ, сензорика, биохимия и други. Молекулите-сонди се използват за детайлно охарактеризиране на материалите, докато целевите молекули имат отношение към зелената химия, т.е. към опазване на околната среда /съхранение на водород, сепариране на CO2/.

Статията е резултат от провежданите авангардни висококачествени научни изследвания на колектива и е подготвена в рамките на Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита - ЕПЛЮС", финансирана от Министерството на образованието и науката. Обзорната статия е с отворен достъп и може да се види ТУК.