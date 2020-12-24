1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

Новороденият Младенец е донесъл на хората мир и благословение, казва в интервю за "24 часа" Ловчанският митрополит Гавриил и още: Да повярваме в Господ Иисус Христос, да се покаем за греховете си и да се стараем да изпълняваме Неговите свети Дистанционното обучение е непълноценно и повърхностно, но и деструктивно за духовното и интелектуално