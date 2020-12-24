1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9347587 www.24chasa.bg 24.12.2020 07:57; 24 часа онлайн     
Снимка: Пиксабей

1615 са новозаразените през последното денонощие с коронавирус при изследвани общо 6 945 проби, сочат данните от Единната информационна система.

99 са починалите за деня. 

533-ма са в интензивни отделения.

1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

Излекуваните са 1 375 повече или общо 106 465.

1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

Най-много са новозаразените с коронавируса за денонощието в столицата – 311. В Пловдив новите случаи са 164, а във Варна – 151. Новозаразените в Благоевград са 58, Бургас – 75, Велико Търново – 38, Видин – 17, Враца – 65, Габрово – 17, Добрич – 34, Кърджали – 23, Кюстендил – 15, Ловеч – 28, Монтана – 26, Перник 44, Плевен – 72, Разград – 15, Русе – 69, Силистра 17, Сливен – 61, София-област – 59, Стара Загора 59, Търговище – 16, Хасково – 59, Шумен – 24, Ямбол – 29 новозаразени за денонощието.

1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

От Министерство на здравеопазването ще дадат повече подробности сутринта в 10 часа.

1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

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1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)

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