1615 нови с COVID-19 у нас - 23,2% от тестваните, 1375 излекувани (Таблици)24.12.2020 07:57; 24 часа онлайн
1615 са новозаразените през последното денонощие с коронавирус при изследвани общо 6 945 проби, сочат данните от Единната информационна система.
99 са починалите за деня.
533-ма са в интензивни отделения.
Излекуваните са 1 375 повече или общо 106 465.
Най-много са новозаразените с коронавируса за денонощието в столицата – 311. В Пловдив новите случаи са 164, а във Варна – 151. Новозаразените в Благоевград са 58, Бургас – 75, Велико Търново – 38, Видин – 17, Враца – 65, Габрово – 17, Добрич – 34, Кърджали – 23, Кюстендил – 15, Ловеч – 28, Монтана – 26, Перник 44, Плевен – 72, Разград – 15, Русе – 69, Силистра 17, Сливен – 61, София-област – 59, Стара Загора 59, Търговище – 16, Хасково – 59, Шумен – 24, Ямбол – 29 новозаразени за денонощието.
От Министерство на здравеопазването ще дадат повече подробности сутринта в 10 часа.