След европейско турне загадъчният монолит се появи в Канада (Снимки, видео)

Загадъчен метален обелиск, подобен на известните от американския щат Юта и няколко европейски държави, се появи в Торонто, съобщи АФП. Подобни 4-метрови структури вече се появиха в канадските градове Ванкувър и Уинипег в началото на декември миналата година, предава БТА. В Торонто мнозина вече си направиха снимки с монолита и ги споделиха в социалните мрежи. На една от тях той вече е надраскан с червени графити. Монолитът прилича на открития в щата Юта, който изчезна след няколко дена. След това се появиха два монолита в Румъния и Калифорния. Четвърти беше открит о-в Уайт, Южна Англия. Подобни метални структури се появиха също в Нидерландия, Германия, Полша. Някои оприличиха обелиските с извънземните монолити във филма на Стенли Кубрик "2001, Космическа одисея". Творческата група "Най-известният артист" призна авторството над монолита в Юта, но не и на появилите се в Румъния, Великобритания и Нидерландия. Тя предложи да го доставя при поръчка срещу 45 000 щатски долара.

Spotted: mysterious monolith! Just appeared in Toronto, caught here at golden hour pic.twitter.com/lvEHcazPgm — Gabrielle Gallant (@G_Gallant) December 31, 2020