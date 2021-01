Китай планира мерки срещу свалянето на компании от Нюйоркската фондова борса

Китай обяви днес, че ще вземе необходимите контрамерки в отговор на съобщението на Нюйоркската фондова борса, че ще делиства три водещи китайски телекома, предаде Асошиейтед прес.

Борсата заяви в четвъртък, че ще извади от списъка си Чайна телеком (China Telecom Corp. Ltd.), Чайна мобайл (China Mobile Ltd.) и Чайна юником Хонконг (China Unicom Hong Kong Ltd.), като търговията с акции на тези компании ще бъде спряна някъде между 7 и 11 януари, предава БТА.

Този ход произтича от указ на президента Доналд Тръмп от 12 ноември, забраняващ инвестициите в публично търгувани компании, за които правителството на САЩ твърди, че са притежавани или контролирани от китайската армия.

Китай е против американците да злоупотребяват с националната сигурност, като включват китайски компании в списък, наречен "Комунистически китайски военни компании", и ще вземе необходимите ответни мерки, за да защити решително законните права и интереси на китайските компании, посочва в изявление министерството на търговията в Пекин.

Действията освен това ще отслабят доверието в американския капиталов пазар, се допълва в изявлението.

Министерството не разкрива подробности за вида на потенциалните мерки.