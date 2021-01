В САЩ арестуваха българин за палеж на църква (Снимки и видео) https://www.24chasa.bg/novini/article/9373685 www.24chasa.bg

В американския щат Мейн арестуваха българин, заподозрян в палеж на църква, съобщава "Бостън Глоуб". Душко Вълчев от Хюлтън бе арестуван петък вечерта и му бяха повдигнати обвинения за причиняване на щети върху Презвитерианската църква "Мартин Лутер Кинг-младши" в града, както и в опити за опожаряването й. Първият опит да опожари църквата бил на 13 декември, а два дни по-късно последвали още два. Последният случай е от 28 декември, съобщиха от пожарната, като тогава са нанесени много големи щети върху църквата. Вълчев е арестуван в Питсфийлд и пратен в ареста. Преди това имал федерални обвинения извън Мейн. Според документи на Федералния съд, през 2015 г. той е обвинен, че заплашил чуждестранен служител, както и в заплахи във външната търговия. „Това е църква, горяла през нощта, което е потенциално престъпление от омраза“, заявиха на брифинг от пожарната в Спрингфилд. Превод и редакция: Винсент Тановски

