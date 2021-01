Класация на Станфорд: 12 учени от Софийския университет сред най-добрите в света

Проф. Витанов е 228-и от 62 527 учени, проф. Христов - 255-и от 99 488

12 учени от СУ “Св. Климент Охридски” са сред първите два процента от най-добрите учени в света, сочи класацията на престижния университет в Станфорд, САЩ.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

В класацията фигурират имената на учени от Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, от БАН и от други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони колеги от цял свят.

Изявените учени от СУ са: проф. Николай Витанов, проф. Иван Христов, проф. Валентин Попов, проф. Стойчо Язаджиев, проф. Георги Вайсилов, проф. Николай Денков, проф. Димитър Цалев, проф. Петър Кралчевски (1956-2020 г.), проф. д-р Иво Грабчев, проф. Красимир Данов, проф. Иван Б. Иванов, доц. д-р Мича Каравастева, която е била ръководител на катедра “Приложна неорганична химия” във Факултета по химия и фармация от 2008 до 2012 г. Кои са останалите (виж каретата).

l Проф. Витанов: 228-и от 62 527 в област Обща физика

l Проф. Христов: 255-и от 99 488 в област Оптоелектроника и фотоника

l Проф. Вайсилов: 352-и от 32 198 в област Физикохимия

l Проф. М. Каравастева: 364-а от 27 568 в област Мини и металургия

l Проф. Н. Денков: 752-и от 73 903 във Физикохимия

l Проф. Попов: 916-и от 224 856 в Приложна физика

l Проф. Цалев: 1031-и от 87 137 в Аналитична химия

l Проф. Кралчевски: 1098-и от 73 903 във Физикохимия

l И. Грабчев: 1467-и от 73 903 във Физикохимия

l И.Б. Иванов: 1607-и от 73 903 във Физикохимия

l С. Язаджиев: 1825-и от 110 499 във Физика на ядрото и елементарните частици

l К. Данов: 1899-и от 73 903 във Физикохимия

Чл.-кор. проф. Николай Витанов е физик, зам.-ректор на СУ по научната дейност. Автор е на 215 публикации в реферирани списания, общ импакт-фактор 670. 4719 независими цитата (Web of Science), 7805 цитати (Google Scholar). Гост-професор в много световни вузове. Член на Editorial Board на списанието Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics на британския Institute of Physics (от 2015 г., а от 2019 г. на Section Editor (Atomic Physics).

Проф. Иван Христов работи в приложими области на физиката: квантова електроника и лазерни технологии, оптика и фотоника и пр. Автор е на 3 глави в научната поредица Progress in Optics (1991), в книгата Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation and Applications (2005) и в книгата Strong Field Laser Physics (2009).

Проф. Христов бе идеологът и ръководителят на проекта “Съвременна лаборатория по фемтосекундна фотоника”, финансиран от Националния фонд “Научни изследвания”, по който във Физическия факултет на СУ бе сложено началото на изграждането на първата (и единствена работеща понастоящем) в България Лаборатория по фемтосекундна фотоника с мощна фемтосекундна лазерна система.

Проф. Георги Вайсилов е председател на фонда “Научни изследвания”. Преподавател във Факултета по химия и фармация на СУ. Той е изтъкнат учен, председател на Хумболтовия съюз в България до 2015 г., а сега негов почетен член. Носител е на наградата “Питагор" за утвърден учен в областта на природните науки и математиката.

Проф. Вайсилов има 98 публикации в реферирани научни издания и 2261 цитирания за периода 1991-2015 г.

Проф. Николай Денков е професор по физикохимия, ръководител на катедра “Инженерна химия” във Факултета по химия и фармация на СУ. Носител е на голямата награда “Питагор” на МОН за 2010 г. Като водещ изследовател по поректи на Японската агенция за наука и технологии в гр. Цукуба, Япония (1994-95 г.), университета в Упсала, Швеция (2000 г.) в Лион, Франция (1997-98) и в Ню Джърси, САЩ (2003-04 г.)

Бил е министър на образованието в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Проф. Валентин Попов е преподавател във Физическия факултет на СУ, катедра “Теоретична физика".

Има постижения в областта на теоретичното изследване и компютърното моделиране на физични свойства на въглеродни нанотръби, пресмятане на динамиката на решетката на метални оксиди и др. Носител е на международните награди: Marie-Curie Intra-Еuropean fellowship, NATO Advanced Study Grant, Research Fellowship from the Federal Science Policy Office of Belgium и др.

Чл.-кор. проф. Красимир Данов е математик, един от най-цитираните в чужбина български учени. Бил е член на СНС по приложна математика и механика, главен редактор на списание Journal of Chemical Engineering Research Studies и член на редакционната колегия на списанията Fluid Dynamics and Materials Processing.

Проф. Иво Грабчев е химик, автор на научни изследвания, благодарение на които са създадени интелигентни текстилни материали със сензорни свойства с антибактериална активност. През последните 3 г. е начело на 5 проекта с национално и международно значение. Рецензирал е 22 научни статии за престижни международни списания. През 2015 г. е отличен със Сертификат от Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry за принос към развитието на списанието.

Проф. Стойчо Язаджиев преподава теоретична и математическа физика в СУ. Специализирал е в университетите в Гьотинген и Тюбинген, Германия. Бил е гост-професор и е изнасял доклади и лекции в редица европейски университети. Ръководител на 4 успешно защитили докторанти, някои от които продължават успешно кариерата си в Западна Европа, а други в България. Ръководи научноизследователска група по теоретична и математическа физика към СУ.

Чл. кор. проф. дхн Димитър Цалев работи в областта на аналитичната химия. Научните му приноси са в аналитичната атомна спектрометрия: химична модификация в електротермичната атомноабсорбционна спектрометрия (ААС); развитие на методите на атомната спектрометрия с химично генериране на хидриди и пари на живака; определяне на химични видове на токсични елементи и др. Автор и съавтор на над 220 публикации, 2 патента в Германия, ЕС и САЩ, 12 книги и др.

Проф. Петър Кралчевски почина на 13 декември 2020 г. Занимаваше се с физикохимия на флуидните повърхности. През 2012 г. стана най-младият академик в България. Автор и съавтор на над 220 публикации в научни списания, 14 глави в книги и на новаторската монография Particles at Fluid Interfaces and Membranes. Трудовете му са цитирани повече от 10 000 пъти в научната литература и индексът му на Хирш е h = 46.

Проф. Иван Боянов Иванов почина през 2018 г. Научните му трудове са в областта на физикохимията и колоидната химия. Развива направленията физикохимична хидродинамика и термодинамика на дисперсни системи: пени, емулсии и суспензии; ефекти от пренос на повърхностно-активни вещества; критични дебелини на скъсване на течните филми и др. Публикувал е над 200 научни труда, много от които са базови за колоидната наука, поради което e измежду най-цитираните в чужбина български учени.