Режисьорът на "Трейнспотинг" снима сериал за "Секс пистълс"

Режисьорът на "Трейнспотинг" Дани Бойл снима телевизионна поредица от шест епизода за легендарната британска пънк група "Секс пистълс", съобщи Би Би Си.

Сценарият е върху мемоарите на китариста на бандата Стив Джоунс. Ансън Бун ще се превъплъти в образа на Джон Линдън, Луис Партридж ще изиграе Сид Вишъс.

Звездата от "Игра на тронове" Мейзи Уилямс ще изпълни ролята на Памела Рук (Джордан), манекенка и актриса, допринесла за създаване на пънк облика, предаде БТА.

Снимките започват през март за американската тв мрежа Еф Екс. Компанията има партньорско споразумение с Би Би Си.

"Секс Пистълс", които съществуваха едва две години, електризираха британската музика и според някои мнения стигнаха дотам, че да застрашат британското общество в края на 70-те години. Техните гневни, нихилистични сингли и концертни изяви напълно преобърнаха представата за рок енд рола.

Групата е създадена през 1972 г. от Джоунс и барабаниста Пол Кук и към тях се присъединява Джон Линдън, чийто характерен глас и текстове извън установените норми определят облика на групата и до голяма степен и на британското пънк движение.

"Секс пистълс" издават само един албум, но песните им "Anarchy In The UK", "God Save The Queen" и "Pretty Vacant" се превърнаха в символ на социалните и политически сътресения във Великобритания по това време на фона на ръста на безработицата, особено сред младите хора.

Синглите им са поставени в черен списък от британските класации, а управител на музикален магазин е арестуван и обвинен за неблагоприличие, задето е изложил на показ корицата на албума им. Заради забрани, групата прави национално турне под прикритието на друго име.

Групата се разпада през 1978 г., по време на турне в САЩ.

Бойл обяви проекта и каза, че групата е променила британското общество и британското култура завинаги. "Това е точката на детониране на британската улична култура, когато обикновените млади хора излязоха на сцената и показаха гнева си, а всички останали трябваше да ги видят и чуят", каза режисьорът.