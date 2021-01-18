7-гoдишeн футбoлиcт прaви зa cмях cъпeрницитe cи, вeчe e чacт oт "Ливърпул" (Видео)

Последният ден от седмицата ще е студен. Сутринта и вечерта термометрите ще гонят стойности от минус 5 до минус 15 градуса, а през деня - от нула до минус 5 градуса. В сила за цялата страна е жълт код за опасно студено време, предаде НИМХ, цитирана от NOVA. През деня облачността ще е с разкъсвания, но и със символични превалявания от сняг в някои