Путин изрази съболезнования по повод смъртта на Лари Кинг

Президентът на Русия Владимир Путин изразява съболезнования във връзка със смъртта на американския журналист Лари Кинг. Това съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Те са се срещали неведнъж. Кинг неведнъж е интервюирал Путин. Президентът винаги е ценял неговия крайно висок професионализъм и неоспоримия му журналистически авторитет", каза Песков пред журналисти.

"Ora Media съобщава с дълбока скръб за кончината на един от своите основатели, неин водещ и приятел Лари Кинг, починал тази сутрин на 87-годишна възраст", цитира агенцията пост, качен от телевизионната мрежа в акаунта на журналиста в Туитър.

Тя отбелязва, че тв водещият е починал в медицинския център Сидарс-Синай в Лос Анджелис, но без да посочи причините за смъртта. Си Ен Ен съобщи на 2 януари, че той е хоспитализиран с КОВИД, напомни в тази връзка Асошиейтед прес.

Лари Кинг, с рождено име Лорънс Харви Зайгър, е роден на 19 ноември 1933 г. в семейство на еврейски емигранти от Беларус. Неговото токшоу Larry King Live ("Лари Кинг лайв") излиза в ефира на телевизия Си Ен Ен в течение на 25 години и е включено в книгата на рекордите "Гинес" като предаване с най-дълъг живот на един и същи телевизионен канал, в едно и също време, с един и същ водещ.

По различни данни през цялата си кариера Кинг взема интервю от 50 000 до 60 000 души. Сред събеседниците му са например президентът на Русия Владимир Путин (2000 и 2010 г.) и президентът на Съветския съюз Михаил Горбачов (2008 г.), всички президенти на САЩ, започвайки от Ричард Никсън, а също така Маргарет Тачър, Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела, Франк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсън, Стиви Уондър, Пол Маккартни.

През 2010 г. Кинг заявява, че напуска телевизията, но през 2013 г. започва да води предаването Larry King Now по телевизия RT America ("Ар-ти Америка"). Води освен това шоутата Larry King Now и PoliticKING with Larry King по телевизия Ora TV ("Ора ти-ви").

Кинг, чиито очила и тиранти са неотменна част от екранния му образ, се снима в около 150 филма, където играе себе си, неведнъж озвучава персонажи от анимационни филми.