Как светът се сбогува с легендата Лари Кинг

Светът се сбогува с телевизионната легенда Лари Кинг. Водещият почина в събота на 87-годишна възраст, а десетки негови колеги и гости в предаванията му почетоха неговата памет. „Винаги беше удоволствие да стоя на твоята маса и да слушам историите ти. Благодаря ти, Лари Кинг“, пише Опра Уинфри в туитър. „Той беше мил джентълмен и ни караше да се чувстваме сякаш говорим с дългогодишен приятел. Никога няма да има втори като него“, написа певицата Селин Дион. Последно сбогом си взе и американският президент Бил Клинтън, който е гостувал над 20 пъти в шоуто на Кинг.

It was always a treat to sit at your table. And hear your stories. Thank you Larry King. pic.twitter.com/O66uEXeJE4 — Oprah Winfrey (@Oprah) January 23, 2021

I’m sad to learn about Larry King’s passing.He was such a kind gentleman, and he made all of us feel as though we were speaking with a lifelong friend.There will never be anyone like him, and he will be missed by many. My sincerest condolences to his family & friends. Celine xx… pic.twitter.com/NBw0hpCDoj — Celine Dion (@celinedion) January 23, 2021