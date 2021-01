Външно с информация от кои държави има забрана за влизане в САЩ

Остава в сила забраната за влизане в САЩ на чужди граждани, преминавали транзитно или пребивавали през последните 14 дни във Великобритания (без отвъдморските й територии), Ирландия, Бразилия, Австрия, Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция или Швейцария. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

Към списъка с тези държави, в който са още Китай и Иран, от 30 януари 2021 г., събота, ще бъде добавена и Република Южна Африка.

Напомняме, че от днес, 26 януари 2021 г., всеки пътник над 2-годишна възраст, пристигащ в САЩ с въздушен транспорт, е длъжен да предостави на авиокомпанията, с която пътува, отрицателен резултат от тест за COVID-19 или документи, че вече го е преболедувал и се е възстановил от COVID-19.

Авиокомпаниите могат да приемат резултата от всеки вид тест за инфекциозно заболяване, одобрен от местните власти в държавата на заминаване и предназначен за откриване наличието на вируса SARS-CoV-2 (например NAA тест, антигенен тест, PCR тест и др.).

Резултатът от теста следва да бъде отразен като “NEGATIVE”, “COVID-19 NOT DETECTED”, “SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED” или “SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED”.

Ако полетът до САЩ е директен, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди него, а ако полетът е с едно или повече прекачвания, нито едно от които не е с повече от 24 часа престой и резервацията е единна, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди първия полет.

Възстановяването след прекаран COVID-19 ще се доказва с едновременното представяне на два документа:

1.) положителен резултат от тест за инфекциозно заболяване, направен до 90 дни преди пътуването, отбелязан като “POSITIVE”, “COVID-19 DETECTED”, “SARS-CoV-2 RNA DETECTED” или “SARS-CoV-2 ANTIGEN DETECTED”, и 2.) подписано становище от лекар или медицинско заведение, с техните имена, адрес и телефонен номер, потвърждаващо, че конкретното лице е излекувано.

Резултатите от теста или документите за прекаран COVID-19 се представят на служителите на авиокомпанията на хартиен или електронен носител.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на България в САЩ на следните телефонни номера: +1 (202)387-0174; +1 (202) 387-5770.