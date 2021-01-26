Вижте какво решава правителството на заседанието си утре

Вижте какво решава правителството на заседанието си утре26.01.2021 19:13; 24 часа онлайн
Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.
Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАЙЛО ЗНЕПОЛСКИ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН.
Внася: министърът на образованието и науката
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СО¬ФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ, И ЗА ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СМОЛЯН, „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - СЛИВЕН И „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" - БЛАГОЕВГРАД.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛО¬ВЕЧ.
Внася: министърът на културата
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ДЖЕНАРО ФАМИЛИЕТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЕАПОЛ, В ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ С КЛАС ПОЧЕ¬ТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ И ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА РЪ-КОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО ОТ ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КАМПАНИЯ НА ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ КАМПАНИЯ, АБРУЦО, МОЛИЗЕ, БАЗИЛИКАТА И КАЛАБРИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЛИЦА.
Внася: министърът на вътрешните работи
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТНОСНО ПОЛУЧЕН НА 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. В МИНИСТЕРС¬ТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР („ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOAD BU-P-LAY „ПРИДОБИВАНЕ НА НАЗЕМНИ ТЕРМИНАЛИ ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (MIDS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ".
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕБЕЛТ", ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 28 МАЙ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД - БУРГАС.
Внася: министърът на енергетиката
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
Внася: министърът на икономиката
16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ЛИЦЕНЗИ.
Внася: министърът на финансите
17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ.
Внася: министърът на финансите
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ, КАЗИНАТА, ЦЕНТРАЛНИЯ ПУНКТ И ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКУЕМА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ.
Внася: министърът на финансите
19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИЯ СОФТУЕР И КОМУНИКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯТА И ИГРИТЕ ЧРЕЗ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Внася: министърът на финансите
20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите
21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: министърът на икономиката
23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на околната среда и водите
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