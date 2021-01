Как се правят опити по физика онлайн и могат ли сателити да помагат на ферми?

Езикова гимназия е напред в СТЕМ*

От 11 години благоевградската гимназия “Акад. Людмил Стоянов” е в облачна услуга

През 2019 г. ученичка печели конкурс на НАСА с есе за извънземен вирус, който може да причини пандемия

Проектът “Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии.

Като част от инициативата беше популяризирано използването на облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси, правене на тестове и оценяването им онлайн и дистанционно, използване на електронен дневник, мултимедийни платформи за учебно съдържание като видеоуроци и други начини за по-ефективен учебен процес.

Ползите и предимствата на дигитализацията се доказаха на практика по време на извънредното положение.

Продължаваме да разказваме за добрите примери при използването на технологиите в българското образование.

“За един ден превключихме на дистанционна форма на обучение. Реагирахме бързо благодарение на двата проекта, по които гимназията работи с академията на Microsoft отпреди 11 г. за работа с Teams. Така че реално ние оттогава сме в електронна среда.”

Това разказа Тина Попова, директор на езиковата гимназия “Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград, която е

на 18-о място в

националната

класация за

среден успех

от матурите за миналата учебна година.

Директорката отдава лесната работа с учениците в дистанционното обучение и на това, че при тях са изключително интелигентни деца с висока дигитална култура.

“Преподавателите ни също са на ниво - с добра подготовка в сферата на информационните технологии”, допълва Попова.

Учители и ученици ползват от години Office 365, който е нова и модерна облачна услуга за повишаване на качеството на образователния процес.

Това, че гимназията е Office 365 училище, дава възможност на ученици и преподаватели за достъп до онлайн версии на Office, място за съхранение на файлове и споделяне с 1 ТБ място за съхранение на потребител, онлайн събрания без ограничения, незабавни съобщения, аудио, HD видео и уеб конференции, образователни цифрови истории за създаване на интерактивни уеб базирани уроци, задачи, резюмета на проекти, бюлетини и други - направо от телефон, таблет или браузър.

Учениците и учителите много бързо успяха да усвоят функционалностите на електронното обучение.

Дори и по

предмети като

физиката,

например, където има лабораторни опити.

Преподавателката по физика и химия Дамяна Грънчарова, която колегите определят не само като отличен теоретик, но и практик, успява да създаде домашна лаборатория. Пред камерите тя демонстрирала два опита - огнеупорен балон и смачкано кенче. От дома си пък в урока се включила и деветокласничката Дарина Стоянова, която представила ефекта на Лайденфрост и “подскачаща монета”.

Точно Дамяна Грънчарова бе удостоена с престижна национална награда за насърчаване на СТЕМ науките в училище и прилагане на иновативни практики.

В категория “Училище SUPER STEM България” благоевградската гимназия “Акад. Людмил Стоянов” е на второ място у нас.

Ученици от гимназията, която е с хуманитарен профил, обаче непрекъснато доказват, че информационните технологии имат сериозно приложение във всички сфери на образованието. Десетокласничка например спечели първо място на националния ученически празник “За хляба наш...” с научна разработка.

Проектът на Катерина Пешева “Отдалеко, за да е леко...” популяризира знанията и изследванията в областта на

сателитните

технологии

и тяхното

приложение

в зърно-

производството

в България и света.

Журито е било впечатлено от новаторската тема, задълбочената научна подготовка в областта на природните науки и информационните технологии и презентационните умения на ученичката.

Екип дванадесетокласници пък разработили игра, която може да се използва в часовете по екология, биология и здравно образование.

В пандемията през последната година съученици на абитуриентката Нели Димитрова си спомнят за едно нейно есе отпреди 2 г., свързано с извънземен вирус, който причинява пандемия и за него няма лечение и ваксина.

През 2019 г. Нели Димитрова направи “пробив” в НАСА, като се включи в състезанието на космическата агенция “Учен за един ден” (NASA Scientist for a Day - Think like NASA scientists), което предизвика учениците да мислят като учени от НАСА.

Есето на Нели е публикувано на страницата на НАСА. Младите хора трябвало да проучат къде да се изпрати космически кораб с мисия - на луната на Сатурн - Енцелад, на спътника на Сатурн - Титан, или на луната на Юпитер - Европа.

Нели защитава тезата си, че космическа сонда може да кацне на Енцелад. Но в есето си предполага, че оттам най-вероятно сондата може да донесе на Земята... вирус на вид извънземен грип, който да причини пандемия и няма да се открие нито лечение, нито имунизация за него.

“Въобще не съм предполагала, че това мое есе днес ще е много актуално. Тогава го написах като научна фантастика. Според мен възможността за живот е най-голяма на луната на Сатурн Енцелад. Там би могло да бъдат открити вируси или някакви бактерии.

Те на Енцеланд биха се развивали при много сурови условия, а тук -

на Земята,

биха се

разпространявали

много по-добре,

защото няма да

имат естествени

врагове”,

разказа Нели.

“Въпреки че не можем да очакваме извънземна цивилизация на Енцелад, дори някои бактерии ще бъдат революционно откритие.

Ако изпратим космически кораб до Енцелад и открием там микроби, не е нужно наистина да носим този живот тук, нали? Имаме достатъчно вируси на Земята. Въпреки това не би ли било интригуващо да ги открием”, завършва есето си Нели.

Тя е сред най-изявените ученици на гимназията с много успехи на национални олимпиади и състезания. Успява да мотивира преподавателката Дамяна Грънчарова да сформира клуб по астрономия. Но за Нели астрономията, от която се интересува още от 5-годишна, ще остане само хоби. Смята да кандидатства право в Софийския университет.

* СТЕМ - комплексът наука - технологии - инженерство - математика