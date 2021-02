Почина певицата Мери Уилсън от "Сюприймс" (Видео)

На 76-годишна възраст почина най-дълго задържалият се член от оригиналния състав на "Сюприймс" Мери Уилсън, предаде АП.

Изпълнителката се е споминала в дома си в Лас Вегас. Все още не е известна причината за смъртта й, допълва БТА.

Уилсън, Даяна Рос и Флорънс Балард саставиха първата успешна конфигурация на "Сюприймс". Уилсън остана в състава до разпадането му през 1977 година.

''Where Did Our Love Go" беше първият сингъл на групата, оглавил класациите. Той беше пуснат на 17 юни 1964 година и от него бяха продадени един милион копия.