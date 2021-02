„Боинг“ и GAMECO пускат нова производствена линия в Гуанджоу

Проектът 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) в Китай ще добави нова производствена линия в Гуанджоу, съобщиха от централата на компанията в сряда, съобщава Радио Китай. Тя ще бъде третата в партньорството между „Боинг“ и Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO). Освен това ще отговори на търсенето за трансформация на товарните превози, стимулирано от бързо развиващите се сектори на експресните доставки и електронна търговия в страната, заявяват от китайското поделение на „Боинг“.

През 2016 г. „Боинг“ стартира проекта 737-800 BCF, изключително в Китай, където има индустрия за електронна търговия нараства бързо, а огромният пазар демонстрира все по-нарастващ потенциал. Производствените линии на „Боинг“ и китайските му партньори в момента се намират в три китайски града: Шанхай, Дзинан и Гуанджоу. Към днешна дата проектът 737-800 BCF има над 150 поръчки.

GAMECO е съвместно предприятие между Южнокитайските авиолинии (China Southern Airlines Co., Ltd.) и Hutchison Whampoa (China) Ltd. с регионална централа в Хонконг. Компанията е специализирана в поддръжка и ремонт на самолети и техните компоненти.

Китай остава вторият по големина пазар за граждански въздухоплавателни средства в света с постоянен ръст на общия оборот, пътникопотока и обема на товарите.