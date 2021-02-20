Министър Сачева: На много хора в сивата икономика трудно ще им помогнем

Носителят на купата на България в последните два сезона "Локо" (Пловдив) победи в драматичен мач 9-кратния шампион "Лудогорец" в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Двубоят бе повторение на схватката за суперкупата на страната, когато отново "бяло-черните" надделяха с 1:0. Мачът се игра без публика заради епидемиологичната обстановка на пловдивския