Китайска компания за хартия ще инвестира $1,33 млрд. в два завода в Малайзия

Китайската компания за производство на хартия Nine Dragons Paper ще инвестира около 1,33 милиарда долара в Малайзия. Те ще бъдат вложени в две производствени мощности – ND Paper (Malaysia) в Бентонг, щата Паханг, включващо придобиване на съществуваща фабрика за целулоза и хартия, и ND Paper Malaysia (Selangor) в Бантинг, щата Селангор, които ще се фокусира върху крафт и вълнообразна хартия, картони и целулоза. Очаква се проектите да създадат общо 2180 нови работни места, като почти 90 процента от тях ще бъдат местни жители. Проектът в Бантинг трябва да влезе в експлоатация до 2022 г., съобщава Радио Китай.

И двете фабрики ще бъдат напълно автоматизирани и оборудвани с технологията Industry 4.0 като системна интеграция, Интернет на нещата (IoT), анализ на големи данни и облачни изчисления от Европа и Китай, съобщи MIDA.

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited и нейните дъщерни дружества са сред основните производители на хартия и картон в Азия. Компанията е листната на Хонконгската борса.