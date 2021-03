Програмата, помагаща на жените в бизнеса - Smart Lady, става на 3 години

Благодарение на нея над 700 българки са създали и развили свой бизнес, а Fibank е отпуснала над 85 млн. лв. в тяхна помощ

Да създадеш и управляваш успешен собствен бизнес още е предизвикателство, особено ако си жена. Затова на помощ у нас точно на 8 март преди три години, стартира програмата Smart Lady. Тя е лансирана от Първа Инвестиционна банка АД и предоставя възможност за кредитиране на жените в бизнеса с преференциални условия, има множество програми за обучения, семинари и менторство, както и възможност за включване в бизнес общността и получаване на подкрепа.

От създаването си досега Smart Lady подава ръка на над 700 българки, които с нейна помощ създават и развиват свой бизнес. По данни на Fibank в тяхна помощ са отпуснати над 85 млн лева.

Но помощта далеч не е само финансова - от стартирането на програмата до момента над 250 дами от София и още шест града в страната са преминали през специални тренинги и обучения по теми, създадени специално за тях – Дигитален маркетинг, Презентационни умения, Преодоляване на възражения, Умения за водене на преговори и др.

В допълнение през 2019 г. бе създадена уеб базирана платформа Smart Lady, която и до днес събира на едно специално място дамите в бизнеса. Там те получават информация в различни сфери – образование, събития, семинари и различни потенциални възможности. От място за образование, платформата бързо се превръща в място, предоставящо различни бизнес възможности - Smart Lady дамите имат възможността да установят бизнес контакти помежду си, представяйки компанията си, както и да потърсят нови бизнес партньори. През 2020 г. създателите на проекта отчитат 55,6% ръст на аудиторията си, спрямо 2019 г.

През същата година стартира и Клуб „Smart Lady“, чиято идея е всеки месец дамите да се срещат на живо в неформална обстановка с българки, успешно създали и развили бизнес.

За постигането на успех е нужна много работа, щипка късмет и подкрепа от верен партньор. От 2018 до 2021 г. пет дами предприемачи, част от семейството на Smart Lady (Симона Сребранова, Татяна Бояджиева, Любка Гешева, Весела Стаменова – Джорова, Яница Йончева), отнесоха първи отличия в категории „Най-успешна българка в бизнеса“ и „Женско предприемачество“ в конкурсите – „Най-добра българска фирма“ и „Златна мартеница“.

Програмата е припозната като пионер в областта си. Доказателство за това са и много награди, които получава през годините:

2018

• 2b2 Awards – Business Debut of the Year

• Business Lady Awards – Launch of a brand

• My Love Marks Awards – Innovative brands

• European excellence award

2019

• Product of the Year

• Website of the Year – vote of the audience, second place