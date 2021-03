Евтина сянка на плажа и това лято

Баладата Growing up is Getting Old (“Порастването е остаряване”) е българската песен за тазгодишната Евровизия. Тя е част от дебютния албум на младата певица Виктория Георгиева, която ще представя страната ни. Посланието в песента ѝ е за връщането към корените и мястото, където човек се чувства най-сигурен и щастлив