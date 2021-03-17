Дoмycчиeв: Плocкият дaнък ce дoкaзa кaтo paбoтeщ (Видео)

Кои са актуалните стратегии и препоръки в профилактиката и лечението за справяне с инфекциите на горните дихателни пътища, за да не се стига до сложни усложнения? Инфекциите на горните дихателни пътища се срещат често не само при децата, но и при възрастните. По време на грипна епидемия на тях се дължи близо 50% от временната нетрудоспособност на