Грижа за сърцето след боледуване от коронавирус (Сovid-19)

Година след появата на Ковид-19 в живота ни, все повече нараства броят на хората, които са го преболедували, както и броят на тези от тях, които имат различни здравни неразположения вследствие болестта.

Това налага повишено внимание към периода на възстановяване (медицинският термин е реконвалесценция), който също може да бъде с повишен здравен риск. Досега е известно, че заболяването, причинено от този корона вирус, не засяга само белите дробове - често има изменения в кръвоносните съдове и сърцето, а понякога се отразява дори на паметта.

Все по-често се говори за т. нар. пост-ковид синдром, при който преболедувалите изпитват симптоми като силна умора, мускулна слабост, кашлица, задух с продължителност шест или повече месеца след инфекцията.

Установено е, че редица хранителни вещества (витамини С и D, мед, цинк, селен, желязо, белтъци и други) намаляват количествата си в организма по време на инфекции. Обикновено времето, необходимо за възстановяването на тези дефицити, е около 3 пъти по-дълго от това, за което те са се развили (1). Малнутрицията (т.е. хранителният дефицит) влияе върху времето за възстановяване, като това е валидно с особена сила за хора от рискови групи – по-възрастните или такива със съпътстващи заболявания (2).

Адекватното снабдяване на организма с всички необходими макро- и микронутриенти е ключово за по-бързото и по-пълно възстановяване. Експертите препоръчват, освен основните жизнени показатели, във възстановителния период да се следят също и нивата на феритин, фолиева киселина, витамин D, Витамин B12, кръвна захар, електролити и чернодробни ензими – показатели, които пряко се повлияват от хранителния режим и от адекватния прием на полезни вещества (3).

Противовъзпалителните свойства на омега-3 мастните киселини са известни отдавна. В статия от август 2020 Rogero и колектив (4) подчертават ролята на ейкозапентаеновата и докозахексаеновата мастни киселини като допълнение към терапията - не само по време на боледуване, но и във възстановителния период. Имуномодулиращият им ефект благоприятства за намаляване на риска от развитие на по-късни усложнения.

Омега-3 мастните киселини са добре известни и със способността си да подпомагат нормалната функция на сърдечно-съдовата система, мозъка и поддържането на нормално зрение. Друго важно свойство е техният антиагрегантен ефект (5), който би могъл да ни предпази от образуване на тромби. При голяма част от пациентите са налице поражения по съдовете, в т.ч. и увеличен риск от образуване на тромби. Снабдяването на организма с омега-3 мастни киселини чрез консумация на риба и рибни продукти, които ги съдържат или чрез хранителни добавки, биха могли да доведат до намаляване риска от нежелани усложнения.

Данните от проучване направено в Германия разкриват, че при 78% от възстановяващите се пациенти има засягане на сърцето, а при 60% се наблюдава продължаващо възпаление на миокарда, което не е зависело от предшестващите състояния и тежестта на заболяването6. Това доказва колко е важна профилактиката на сърдечните усложнения след преболедуване от коронавирус инфекция (SARS-CoV инфекция).

Умората и липсата на енергия, които не се подобряват при почивка, са едни от най-често срещаните оплаквания при пациентите, възстановяващи се от Ковид-19. Пациентите споделят за намален тонус и мускулна сила. Дългосрочното влияние от новия вирус на този етап е трудно да бъде преценено и поради тази причина учените разглеждат дългосрочните ефекти, наблюдавани при свързани вируси.

Данните от систематичен преглед на възстановяването на физическото състояние след прекарана тежка форма на респираторна инфекция (инфекция на горните или долни дихателни пътища) сочат, че физическото състояние е влошено след SARS-CoV инфекция и уврежданията могат да продължат до 1 до 2 години след инфекцията7.

Известно е, че недостигът на магнезий в организма може да доведе до лесна уморяемост, мускулни спазми, раздразнителност и липса на здравословен сън.

Магнезият е вторият най-разпространен вътреклетъчен катион след калия и участва в повече от 300 ензимни реакции в организма. Според данни от февруари 2021 година, недостигът на магнезий и витамин D има способността да повлияе на имунната система, кръвосъсирването и да доведе до по-сериозни реакции при пациенти, страдащи от Ковид-19. Всъщност магнезият е важен за активирането на витамин D и има защитна роля срещу оксидативния стрес. Дефицитът на магнезий увеличава чувствителността на клетките в кръвоносните съдове към оксидативен стрес, което може да наруши тяхната функция и да увеличи риска от нарушения в кръвосъсирването8.

Нарушения в магнезиевия баланс, могат да доведат до изчерпване на калия в организма, а равновесието между калиевите и магнезиевите йони е ключово за поддържането на нормалната функция на нервната система и мускулите, в това число и сърдечния мускул. Допълването на диетата с магнезий и калий би имало благоприятен ефект както върху сърдечно-съдовото здраве, така и върху чувството за отпадналост и умора.

Продължителността и тежестта на реконвалесцентния период може да е доста различна, в зависимост от начина на протичане на самото заболяване. При някои хора този период може да бъде сравнително дълъг, с остатъчни различни проявления на дискомфорт. Характерно за периода на възстановяване е функционирането на защитно-приспособителните сили на организма на по-ниско ниво, а това увеличава податливостта му към други болестотворни причинители.

Грижата за здравето е въпрос на лична отговорност. Снабдяването на организма с адекватни количества от ценни витамини и минерали може да подпомогне по-бързото възстановяване.

Използвана литература:

(1). Alschuler L, Chiasson AM, Horwitz R, Sternberg E, Crocker R, Weil A, Maizes V. Integrative medicine considerations for convalescence from mild-to-moderate COVID-19 disease. Explore (NY). 2020 Dec 23:S1550-8307(20)30417-1. doi: 10.1016/j.explore.2020.12.005. Epub ahead of print. PMID: 33358750; PMCID: PMC7756157.

(2). Holdoway A. Nutritional management of patients during and after COVID-19 illness. Br J Community Nurs. 2020 Aug 1;25(Sup8):S6-S10. doi: 10.12968/bjcn.2020.25.Sup8.S6. PMID: 32936703.

(3). Brugliera L, Spina A, Castellazzi P, Cimino P, Arcuri P, Negro A, Houdayer E, Alemanno F, Giordani A, Mortini P, Iannaccone S. Nutritional management of COVID-19 patients in a rehabilitation unit. Eur J Clin Nutr. 2020 Jun;74(6):860-863. doi: 10.1038/s41430-020-0664-x. Epub 2020 May 20. PMID: 32433599; PMCID: PMC7237874.

(4). Rogero MM, Leao MC, Santana TM, Pimentel MVMB, Carlini GCG, da Silveira TFF, Goncalves RC, Castro IA. Potential benefits and risks of omega-3 fatty acids supplementation to patients with COVID-19. Free Radic Biol Med. 2020 Aug 20;156:190-199. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.005. Epub 2020 Jul 10. PMID: 32653511; PMCID: PMC7350587.

(5). Alessio Molfino , Gianfranco Gioia - The role for dietary omega-3 fatty acids supplementation in older adults, Oct. 2014 doi: 10.3390/nu6104058.

(6). Valentina O. Puntmann, MD, PhD1; M. Ludovica Carerj, MD1,2; Imke Wieters, MD3; et al- Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 2020

(7). James J DiNicolantonio, James H O'Keefe - Magnesium and Vitamin D Deficiency as a Potential Cause of Immune Dysfunction, Cytokine Storm and Disseminated Intravascular Coagulation in covid-19 patients, Jan-Feb 2021 PMID: 33551489 PMCID: PMC7861592

д-р Петър Димов, дм

Гл. асистент в Катедра Патологична физиология към Медицински Университет Пловдив

Медицински и регулаторен консултант Куайсер Фарма България

Придобива специалност по Патофизиология през 2015

Защитава дисертация през 2016

Понастоящем - Председател на Младежкото Научно Дружество "Асклепий" към МУ - Пловдив