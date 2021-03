Виктория просълзи Европа с българската песен за "Евровизия" 2021 (Видео)

Българският представител на Евровизия 2021 Виктория разчувства стотици музикални фенове, журналисти и влогъри от цяла Европа с песента си за конкурса. Те реагираха на “Growing Up is Getting Old” – тазгодишното предложение на страната ни за най-престижната музикална надпревара в света, предаде БНТ.

Певицата и екипът ѝ публикуваха видео, където са събрани едни от най-емоционалните реакции, които са публикувани в YouTube.

Емоционални реакции на „Growing Up is Getting Old”:

Виктория сподели развълнувана: "Радвам се, че песента на България предизвиква такива силни емоции в хората. Може би видеото и песента събуждат в хората спомени с техните родители и семейство. Прекараното време с майка ми и баща ми винаги ме е зареждало и ме е карало да се чувствам сигурна и обичана. Това е и посланието на песента. В тези тежки времена е важно да пазим себе си и хорат

На 10-и март Виктория представи “Growing Up is Getting Old” със специален концерт, който беше излъчен по БНТ 1. Премиерата на песента привлече вниманието на хиляди фенове от цял свят и се превърна в един от фаворитите за победа на Евровизия 2021.

Днес българското предложение за Евровизия 2021 получи и своята международна премиера във всички дигитални музикални платформи. “Growing Up is Getting Old” е налична в Spotify, Apple Music, Tidal и Deezer.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 ч.

а, които са около нас. Трябва да оценяваме всичко, което имаме".