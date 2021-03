Спечели пълна стипендия за обучение по хотелиерство и туризъм в Les Roches Испания или Швейцария

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 7 АПРИЛ, 18:30

Les Roches Marbella е една от водещите институции за обучение по хотелски мениджмънт и туризъм в света. Les Roches, заедно с института Glion и кулинарното училище Ecole Ducasse, са част от глобалната мрежа на Sommet Education – световен лидер в подготовката на кадри за хотелската и туристическата индустрия.

Кампусът на Les Roches в Испания се намира в един от най-привлекателните курорти на Средиземно море – Марбея, популярен като перлата на европейския луксозен туризъм!

На 7 април от 18:30 ч. ще се проведе специализиран онлайн семинар с представител на колежите, който ще запознае кандидат-студентите с предимствата на образователните програми по бизнес, хотелиерство и туризъм.

По време на събитието ще научите повече и за конкурса „Next Disruptor“, който дава възможност на млади таланти с предприемчески идеи в областта на хотелиерството да спечелят пълна стипендия за обучение по програмата Bachelor’s in Global Hospitality Management в един от кампусите на Les Roches в Испания или Швейцария!

РЕГИСТРАЦИЯ!

За Les Roches:

Les Roches Global Hospitality Education попада в ТОП 4 на най-добрите институции за обучение по хотелски мениджмънт и туризъм в света!

Последното издание на QS World University Rankings 2021 класира учебното заведение в челната тройка за репутация сред работодателите.

Според статистиката на Les Roches, 94 % от студентите получават поне едно предложение за работа в деня на дипломирането си, а компаниите партньори са световни марки като: Ritz Carlton, Mandarin Oriental, Bloomberg, Louis Vuitton, Soho House и много други.

Програми:

В Les Roches Marbella можете да изучавате програмата Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management с възможност за специализация в сферитe:

• Hospitality Entrepreneurship

• Digital Marketing Strategies

• Resort Development and Management

Колежът предлага и следните магистърски специалности, MBA програми и специализации:

• Master’s in Marketing and Management for Luxury Tourism

• Master’s in International Hotel Management

• Postgraduate Diploma in Global Hospitality Management

• Executive Master’s in International Hotel Management

Всички, които се регистрират за семинара на 7-ми април, ще имат възможност за насрочване на лична консултация в София (8.04), Пловдив (9.04), Варна (10.04) или Бургас (11.04) с представителя на Sommet Education за Централна Европа - Горан Йорданов.

Събитията са безплатни, заявете своето участие ТУК!